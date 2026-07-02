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Sibel Yanıkömeroğlu'ndan Bakan Şimşek'e: "Devreden Kdv'deki Artış İçin Bakanlığın Bir Çalışması Var Mı?"

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CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, İSO 500 verilerine dayanarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sanayicinin artan finansman yükü ve devreden KDV sorununu sordu. Devreden KDV'nin 120 milyar TL'yi aştığını belirten Yanıkömeroğlu, işletme sermayesini güçlendirecek çalışmalar olup olmadığını sorguladı.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, İSO 500 verilerini hatırlatarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sanayicinin artan finansman yükü ve devreden KDV sorununu sordu. Yanıkömeroğlu, "İSO 500 şirketlerinin devreden KDV tutarının yüzde 42,1 artarak 120 milyar TL'nin üzerine çıkması karşısında, sanayicinin işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasının sanayide finansman yükü, devreden KDV ve karlılık baskısının ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yanıkömeroğlu, devreden KDV'nin sanayi kuruluşlarının işletme sermayesini zayıflattığını ve firmaları yüksek maliyetli finansmana yönelttiğini vurguladı.

Yanıkömeroğlu, önergesinde İSO 500 verilerine göre finansman giderlerinin faaliyet karına oranının 2025 yılında yüzde 84,9'a ulaştığını, aynı dönemde şirketlerin devreden KDV tutarının ise yüzde 42,1 artarak 120 milyar TL'nin üzerine çıktığını hatırlattı. Bu tablonun üretim, yatırım, ihracat ve istihdam üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Yanıkömeroğlu, İSO 500 kapsamındaki şirketlerde istihdamın da yüzde 2,5 azalarak 804 bin kişiye gerilediğine dikkati çekti.

Sanayi kuruluşlarının enflasyonla mücadele sürecinde desteklenmesi gerektiğini ifade eden Yanıkömeroğlu, üretim yapan, yatırım gerçekleştiren, ihracata katkı sunan ve istihdam sağlayan işletmeler için işletme sermayesini güçlendirecek, devreden KDV sorununu azaltacak ve istihdamı koruyacak bütüncül bir maliye politikasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Yanıkömeroğlu, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"İSO 500 verilerine göre finansman giderlerinin faaliyet karına oranının 2025 yılında yüzde 84,9 seviyesinde gerçekleşmesi, sanayi kuruluşlarının üretim, yatırım, ihracat ve istihdam kapasitesi bakımından Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? İSO 500 şirketlerinin devreden KDV tutarının yüzde 42,1 artarak 120 milyar TL'nin üzerine çıkması karşısında, sanayicinin işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır?

Devreden KDV alacaklarının belirli bir takvim içinde iade edilmesi, mahsup imkanlarının genişletilmesi veya üretim, yatırım, ihracat ve istihdam kriterlerine göre önceliklendirilmesi yönünde bir düzenleme planlanmakta mıdır? Sanayi kuruluşlarının devreden KDV nedeniyle kendi kaynaklarını kullanamaması ve yüksek maliyetli krediye yönelmesi konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir etki analizi bulunmakta mıdır?

İSO 500 verilerinde istihdamın yüzde 2,5 azalarak 804 bin kişiye gerilemesi karşısında, finansman maliyetleri ve vergi yükünün sanayi istihdamı üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Enflasyonla mücadele programı yürütülürken, üretim yapan ve istihdam sağlayan sanayi kuruluşlarının finansman yükü altında ezilmemesi için Bakanlığınızca hazırlanmış bir çalışma var mıdır?"

Kaynak: ANKA
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