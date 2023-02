CHP'li Torun: 174 araç 818 personelle deprem bölgesine destek sağlıyoruz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yaklaşık 174 araç 818 personelle deprem bölgesine destek sağlıyoruz. Bu yardımların arasında 45 arama kurtarma aracı, itfaiye ve sağlık araçları, iş makineleri, gıda, ısınma ve kıyafet destekleri bulunmaktadır. Ayrıca 8 mobil mutfak ve yemek TIR'ı da bölgeye gönderilmiştir" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimatı ile toplandığını belirten Torun, "Bölgedeki valiler, yetkililer ve belediye başkanlarımızla sürekli irtibat halinde olduk. Ülkenin dört bir tarafındaki belediyelerimiz de deprem haberini alır almaz deprem teyakkuzuna geçti" dedi.

'8 MOBİL MUTFAK VE YEMEK TIRI BÖLGEYE GÖNDERİLMİŞTİR'

Depremde etkilenen 10 ilde AFAD'ın koordinatörlüğünde bütün CHP'li belediyelerin imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Torun, "Yaklaşık 174 araç 818 personelle deprem bölgesine destek sağlıyoruz. Bu yardımların arasında 45 arama kurtarma aracı, itfaiye ve sağlık araçları, iş makineleri, gıda, ısınma ve kıyafet destekleri bulunmaktadır. Ayrıca 8 mobil mutfak ve yemek TIR'ı da bölgeye gönderilmiştir. Bu rakamlar anlık olarak artıyor. Çünkü belediyelerimiz hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkıyor. Bu rakam her geçen dakika ve saat artarak devam edecektir. Tüm yardımlarımız AFAD'ın koordinasyonu içerisinde ve AFAD'ın yardımlarıyla yapılmakta. Belediyelerimiz ve örgütümüz ayrıca evleri yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlarımızın çevre illere taşınması konusunda da gereken desteği verecektir. Sayın Genel Başkanımız, yürütülen çalışmaları anbean takip ediyor. Sürekli bilgilendirme yapıyoruz kendisine ve olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz kamu görevlilerine yardımcı olmaları ve hasarlı binalara kesinlikle girmemeleridir. Gün birlik ve beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı.

'10 İLİMİZDE BÖLGEDEYİZ'

Torun ayrıca, MYK üyelerinin 10 ilde görevlendirildiğini belirterek, "Öncelikle göçük altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşma, onları bir an önce kurtarma çabalarımızı devam ettireceğiz. Ardından yıkılan binalarda veya binalarına giremeyen vatandaşlarımızın da gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için de seferberliğimizi başlattık. Gerçekten acımız büyük ama bunu da hep birlikte dayanışarak atlatacağız. Ben tekrar canını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah can kaybımız artmaz. Göçük altındaki vatandaşlarımız da bir an önce kurtulur. Tüm çabalarımızla 10 ilimizde bölgedeyiz ve çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu. (DHA)