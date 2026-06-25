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Sezgin Tanrıkulu: "Bugün Türkiye'de Yaklaşık 35 Milyon İcra Dosyası Bulunuyor"

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pazar ziyaretinde yurttaşların sorunlarını dinleyerek, Türkiye'de 35 milyon icra dosyası bulunduğunu, asgari ücretin eridiğini ve uygulanan politikaların milyonlarca insanı yoksullaştırdığını söyledi. Adalet ve refah vadeden Tanrıkulu, mevcut düzenin değişeceğini belirtti.

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vatandaşın birinci gündeminin ekonomi olduğunu belirterek "Bugün Türkiye'de yaklaşık 35 milyon icra dosyası bulunuyor. Ne yazık ki uygulanan politikalar milyonlarca insanı yoksullaştırmış, yurttaşları 10-15 bin lira düzeyindeki sosyal yardımlara mahküm etmiştir. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu düzen değişecek. Adaletin, refahın ve emeğin değer gördüğü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da pazar ziyareti yaparak yurttaşların sorunlarını dinledi.

Tanrıkulu, insanların mutsuz olduğunu belirterek "Hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bugün Türkiye'de yaklaşık 35 milyon icra dosyası bulunuyor. Milyonlarca yurttaş yoksullukla mücadele ediyor, milyonlarca genç ne eğitimde ne istihdamda yer alabiliyor. İnsanlar çalışsa da geçinemiyor, emeklerinin karşılığını alamıyor" dedi.

Yılın başında açıklanan 28 bin liralık asgari ücretin geçen beş ayda yaşanan enflasyon nedeniyle yaklaşık 5 bin lira eridiğini kaydeden Tanrıkulu, "Bugün 28 bin liralık asgari ücretin karşılığı fiilen 23 bin lira seviyesine düşmüş durumda. Öte yandan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 114 bin lirayı aşmış durumda. Bekar bir çalışanın yaşayabilmesi için gereken asgari tutar da 45 bin lira olarak hesaplanıyor. Bu tablo karşısında yurttaşlarımızın tepkisi son derece haklıdır" diye konuştu.

CHP'li Tanrıkulu, vatandaşın birinci gündeminin ekonomi olduğuna dikkati çekerek "Yoksulluktur, enflasyondur, işsizliktir. Ne yazık ki uygulanan politikalar milyonlarca insanı yoksullaştırmış, yurttaşları 10 bin lira, 15 bin lira düzeyindeki sosyal yardımlara mahküm etmiştir. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu düzen değişecek. Adaletin, refahın ve emeğin değer gördüğü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Her zaman söylediğimiz gibi ya bir yol bulacağız ya da bir yol inşa edeceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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