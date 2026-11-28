(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, en düşük emekli aylığının 1 Ocak'tan itibaren en az 40 bin lira olması gerektiğini belirterek, iktidara "Bütçe oylanmadan teklifin metnini ortaya koyun" çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, emekli aylıklarına ilişkin açıklama yaptı. Kılıç, şunları söyledi:

"Ocakta emeklinin eline kaç lira geçecek? CHP olarak bizim önerimiz açık: 1 Ocak'tan itibaren en düşük emekli aylığı en az 40 bin lira olmalı. Bir ay önce çağrı yaptım. Emekliye ne vereceğinizi bütçe görüşmeleri başlamadan Meclis'e getirin, dedim. Şimdi 'bütçeden sonra' diyorsunuz.

"MECLİS BU BÜTÇEYİ OYLAMADAN ÖNCE NEYİ OYLADIĞINI BİLSİN"

Genel Kurul'da bütçeden sonra görüşecekseniz görüşün. Ama Meclis bu bütçeyi oylamadan önce neyi oyladığını bilsin. Yılbaşından önce bütün emeklileri kapsayan bir iyileştirme sözü verdiniz. Teklif hangi gün Meclis'e gelecek? Bunun için bütçede ne kadar kaynak ayırdınız? Ocakta emeklinin hesabına kaç lira yatacak? Bir de şunu açıkça söyleyin: Enflasyon farkının üstüne ne koyacaksınız? Emekli bugün alamadığını ocakta alabilecek mi?

"EMEKLİ EV SAHİBİNE 'KİRAYI BÜTÇEDEN SONRA VEREYİM' DİYEBİLİYOR MU?"

Emekliye 'Bütçeden sonra' diyorsunuz. Peki, emekli ev sahibine 'Kirayı bütçeden sonra vereyim' diyebiliyor mu?

Markete gittiğinde kasada 'Biraz bekleyin, Meclis daha karar vermedi' diyebiliyor mu? İnsanlar faturaları nasıl ödeyeceğini hesaplıyor, siz de hesabınızı açıklayın. Bütçe oylanmadan teklifin metnini ortaya koyun."

Kaynak: ANKA