CHP'li Semra Dinçer: "Türkiye, Yıllık Gelire Oranla Dünyada Ev Sahibi Olmanın En Zor Olduğu Ülke Konumuna Geldi"

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye'de konut fiyatlarının yıllık gelire oranla dünyada ev sahibi olmanın en zor olduğu ülke konumuna geldiğini belirterek, "Türkiye'de bir yurttaşın başını sokacak bir ev alabilmesi için artık mucize gerekiyor. Şimdi evlenenler kira ödemeye bile zor yetişiyor. İnsanlar maaşlarının yarısından fazlasını kiraya veriyor. Bu tablo, milyonlarca yurttaşın alın teriyle değil, borçla, baskıyla ve umutsuzlukla yaşamaya mahkum edilmesidir. AKP'nin yarattığı ekonomik kriz, sadece vatandaşın cebini değil aynı zamanda umutlarını da boşalttı. Bugün vatandaş canını dişine takarak çalışsa da didinse de ev sahibi olamamaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ev fiyatlarındaki artışa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından cevaplanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sunduğunu belirtti. Dinçer, şunları kaydetti:

"Türkiye, konut fiyatlarının yıllık gelire oranla dünyada ev sahibi olmanın en zor olduğu ülke konumuna geldi. Türkiye'de bu oran yüzde 81,45 olarak hesaplandı. Ev almanın en zor olduğu ülkelerden Hindistan'da bu oran yüzde 49, Güney Kore'de 38, Brezilya'da yüzde 28 olarak görülmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, yurttaşların barınma hakkına erişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün yurttaşımız bir daire için tüm ömrünü harcasa dahi ev alamaz hale gelmiştir. Eskiden evlenene ev alınırdı. Şimdi kimse lafını bile etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileler çocuklarını evlenmeye, çocuk sahibi olmaya ikna edemiyor diyor. İnsanların hayatlarını güvence altına alamadığı bir ortamda insanlar bırakın evlenmeyi çocuk sahibi olmayı nasıl düşünsün."

"Türkiye'de bir yurttaşın başını sokacak bir ev alabilmesi için artık mucize gerekiyor"

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak barınma hakkının lüks değil, temel bir ihtiyaç ve hak olduğunu belirten Dinçer, "Türkiye'de bir yurttaşın başını sokacak bir ev alabilmesi için artık mucize gerekiyor. Şimdi evlenenler kira ödemeye bile zor yetişiyor. İnsanlar maaşlarının yarısından fazlasını kiraya veriyor. Bu tablo, milyonlarca yurttaşın alınteriyle değil, borçla, baskıyla ve umutsuzlukla yaşamaya mahkum edilmesidir. AKP'nin yarattığı ekonomik kriz, sadece vatandaşın cebini değil aynı zamanda umutlarını da boşalttı. Bugün vatandaş canını dişine takarak çalışsa da didinse de ev sahibi olamamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bu mesele, Türkiye'de nüfusun dahi düşmesine neden olmaktadır"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali politikalar, kredi olanakları ve konut piyasasını yönlendiren mekanizmalara sahip olduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle devam etti:

"Bu mesele bugün Türkiye'de nüfusun dahi düşmesine neden olmaktadır. Bugünkü ekonomik kriz ortamı, vatandaşın geleceği görememesinden dolayı evlenmeyi düşünmemesini, evlense bile çocuk sahibi olmayı tercih etmediği bir ortamı getirmiştir. Günümüzde ev sahibi olmayan genç çiftlerin kolay bir şekilde ev alabilmelerinin doğurganlığı artırdığını gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. İngiltere ve ABD'de yapılan araştırmalarda politika faizinin yüzde 1 dahi azalmasının doğum oranlarını yüzde 2 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Bu doğurganlığı azaltan tek parametre olmamakla birlikte önemlidir. Demografik çöküşü önlemek istiyorsak, kadınların ve insanların yaşamlarına ve inançlarına müdahale etmeden uygulanabilecek en iyi politika, sosyal konut politikaları olacaktır. Konut alımının kolaylaşması, insanları evlenmeye ve evli olanları da çocuk sahibi olmaya teşvik edecektir. Böyle bir durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın derhal harekete geçerek, vatandaşın ev almasının önüne açan gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir."