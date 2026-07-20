Haberler

Mustafa Sarıgül: "Can Erzincan Alarm Veriyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kentin işsizlik, göç ve yatırım yetersizliği sorunlarına dikkat çekerek, gençlerin iş bulamadığı için kenti terk ettiğini söyledi. Sarıgül, Erzincan'ın alarm verdiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Can Erzincan, gençlere iş veremiyor, AŞ veremiyor. Gelecek vadedemiyor. Can Erzincan alarm veriyor" dedi.

Sarıgül, Erzincan'da düzenlediği basın toplantısında kentin göç, işsizlik, yatırım yetersizliği ve ulaşım sorunlarına değindi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı anan Sarıgül, "Bizim için can Erzincan neyse Kıbrıs odur" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Erzincan'ın nüfus kaybettiğini belirterek, gençlerin iş bulamadıkları için kenti terk ettiğini anlattı.

Mustafa Sarıgül, "Göç eden sadece gençler değil, Erzincan'ın geleceğidir. Gençler ne yapsın? Onların bir suçu yok. Can Erzincan, gençlere iş veremiyor, AŞ veremiyor. Gelecek vadedemiyor. Can Erzincan alarm veriyor. İktidar partisine bakarsan can Erzincan, büyümüş ve gelişmiş. Öyle diyorlar. Can Erzincan büyümüş ve gelişmişse can Erzincan niye göç veriyor? Can Erzincan'ın gençleri neden gidiyor? Gelin buna bir cevap verin" diye konuştu.

Erzincan'a üretim ve istihdamı artıracak yeni yatırımların yapılmadığını başlamış projelerin de yetersiz ödenek nedeniyle tamamlanamadığını vurgulayan Sarıgül, "Yollar, tüneller yapılsaydı, hızlı tren can Erzincan'a gelseydi, uçak seferleri artsaydı, can Erzincan cazibe merkezi olurdu. Gençler evlenir, yuva kurar, çoluk çocuk sahibi olur, can Erzincan göç vermezdi. Bereketli toprakları ve çalışkan insanıyla Erzincan çok daha fazlasını hak ediyor. Can Erzincan'a hakkını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kentin ulaşım, sağlık, iletişim ve altyapı alanlarında çözüm bekleyen çok sayıda sorunu bulunduğuna işaret eden Sarıgül, "Can Erzincanımın kaybolan yıllarını telafi etmek, bitmeyen projelerini bitirmek, gençlerin yüzünü güldürmek boynumun borcudur" dedi.

Kaynak: ANKA
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor

Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor

İddia kendi ülkesinden: Trump gerçek rakamları saklıyor
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...

Ehliyetsiz sürücünün yaptıkları tepki çekti! Hem içki içti hem de...
Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar

Yıllardır bir ailenin kabusu oldular
62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı

62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı