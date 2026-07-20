Mustafa Sarıgül: "Can Erzincan Alarm Veriyor"

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Can Erzincan, gençlere iş veremiyor, AŞ veremiyor. Gelecek vadedemiyor. Can Erzincan alarm veriyor" dedi.

Sarıgül, Erzincan'da düzenlediği basın toplantısında kentin göç, işsizlik, yatırım yetersizliği ve ulaşım sorunlarına değindi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı anan Sarıgül, "Bizim için can Erzincan neyse Kıbrıs odur" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Erzincan'ın nüfus kaybettiğini belirterek, gençlerin iş bulamadıkları için kenti terk ettiğini anlattı.

Mustafa Sarıgül, "Göç eden sadece gençler değil, Erzincan'ın geleceğidir. Gençler ne yapsın? Onların bir suçu yok. Can Erzincan, gençlere iş veremiyor, AŞ veremiyor. Gelecek vadedemiyor. Can Erzincan alarm veriyor. İktidar partisine bakarsan can Erzincan, büyümüş ve gelişmiş. Öyle diyorlar. Can Erzincan büyümüş ve gelişmişse can Erzincan niye göç veriyor? Can Erzincan'ın gençleri neden gidiyor? Gelin buna bir cevap verin" diye konuştu.

Erzincan'a üretim ve istihdamı artıracak yeni yatırımların yapılmadığını başlamış projelerin de yetersiz ödenek nedeniyle tamamlanamadığını vurgulayan Sarıgül, "Yollar, tüneller yapılsaydı, hızlı tren can Erzincan'a gelseydi, uçak seferleri artsaydı, can Erzincan cazibe merkezi olurdu. Gençler evlenir, yuva kurar, çoluk çocuk sahibi olur, can Erzincan göç vermezdi. Bereketli toprakları ve çalışkan insanıyla Erzincan çok daha fazlasını hak ediyor. Can Erzincan'a hakkını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kentin ulaşım, sağlık, iletişim ve altyapı alanlarında çözüm bekleyen çok sayıda sorunu bulunduğuna işaret eden Sarıgül, "Can Erzincanımın kaybolan yıllarını telafi etmek, bitmeyen projelerini bitirmek, gençlerin yüzünü güldürmek boynumun borcudur" dedi.

Kaynak: ANKA