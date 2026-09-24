Haberler

CHP'li Öztrak fon soruşturmasında sorumluların mal varlıklarına el konulmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'li Öztrak fon soruşturmasında sorumluların mal varlıklarına el konulmasını istedi
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında sorumluların mal varlıklarına el konulmasını, geçmiş ve mevcut yetkililer hakkında idari ve adli soruşturma yürütülmesini istedi. Öztrak ayrıca TBMM bünyesinde Araştırma Komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için sorumluların mal varlıklarına el konulmasını, geçmiş ve mevcut yetkililer hakkında idari ve adli soruşturma yürütülmesini ve TBMM bünyesinde Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tek kişilik rejim, ülkemize Cumhuriyet tarihimizin en büyük finansal rezaletlerinden birini yaşattı. Milletimizin, bu kurumsal ve ahlaki enkaz altında kalmaması, Devletin saygınlığının, finansal sistemin güvenilirliğinin korunması için;

1. Fatura millete değil, vurgunculara kesilmelidir: Bu düzenden fahiş kazanç elde edenlerin, fon şirketlerinin sahiplerinin, ilişkili kişi ve şirket yöneticilerinin varlıklarına el konulmalıdır. Vatandaşların mağduriyeti, el konulan mal varlıklarından elde edilecek gelirlerle tazmin edilmelidir. Hukuk, parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.

2. Sorumlular hesap vermelidir: Unvanlar, makamlar ve Saray'daki bağlantılar kimseye fiili bir dokunulmazlık sağlamamalı, görevini yapmayan, inceleme raporlarını sümen altı eden ve manipülasyona göz yuman tüm geçmiş ve mevcut yetkililer hakkında idari ve adli soruşturmalar eksiksiz yürütülmelidir.

3. TBMM bünyesinde Araştırma Komisyonu kurulmalıdır: Skandalın boyutlarının, 'içeriden öğrenenlerin ticareti' iddialarının ve siyasi-bürokratik bağlantıların ortaya çıkarılması için TBMM Başkanlığı'na sunduğumuz önerge çerçevesinde bir Meclis Araştırma Komisyonu vakit geçirmeden kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır."

Kaynak: ANKA
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı

Can kaybı ve yıkım var mı? Şanlıurfa Valisi'nden ilk açıklama

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Ozan'ın ayakkabısı olay oldu!

Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
İstanbul'un yanı başında kar sürprizi

İstanbul'un yanı başında kar sürprizi!
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...