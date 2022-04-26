Son dakika haberi! CHP'li Özgür Özel Gezi Davası sanıklarını cezaevinde ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası sanıklarından Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Özel, 3 kadının da moralinin yerinde olduğunu ve hukukun yerini bulacağına inandıklarını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün açıklanan kararın ardından tutuklanan Gezi Davası sanıklarından Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i kaldıkları Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından cezaevinden çıkan Özel, açıklama yaptı. İçeride Yapıcı, Özerden ve Mater ile konuştuklarını anlatan Özel, herkesin moralinin yerinde olduğunu ifade etti.

"GEZİ'YE FİNANSÖRSÜN DEDİLER AMA KENDİME AİT BİR MÜLKÜM BİLE YOK"

"KARAR DURUŞMASI İÇİN HAMBURG'TAN GELDİM 'KAÇMA' ŞÜPHEN VAR DEDİLER"

"HAKLIYIZ AMA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Sanıklardan Mine Özdener'in ise moralinin yerinde olduğuna ve hukukun yerini bulacağına inandığını söylediğini aktaran Özel, konuşmasına şöyle devam etti: "Mine Özerden'le de görüştüm. O, 'Eninde sonunda çıkacağız. Hukuk işleyecek ve bir şekilde çıkacağız. Dün hukukun işlememiş olması önemli değil. Bu ülkeyi hukuka davet etmek çok önemli. Hak temelli bir mücadelenin altını çizmek lazım. Biz altını çiziyoruz. Savunmalarımızın okunması yeter. Savunmamızı okuyan hiçbir AK Partilinin bize hak vermeyeceğine ihtimal dahi vermiyorum. Haklıyız ama bunu anlatmak için biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.