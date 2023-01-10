CHP'li Özel AK Parti'nin görüşme talebini reddettik

CHP, Ak Parti'nin Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili randevu talebini reddetti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP ve İYİ Parti'den bire milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının komisyon gündemine alındığını belirterek, AK Parti 'gelin Anaysa değiştirelim' derken, bir anda 2 milletvekilimizin dosyalarını cımbızlayıp, 'gelin dokunulmazlıklarını kaldıralım' diyor. AK Parti'nin takınmış olduğu bu tutuma karşılık olarak biz bu görüşme talebini CHP olarak ittifak ortağımızla reddetmek durumundayız dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek, basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, AK Parti'nin başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifine ilişkin görüşme teklifinde bulunmasıyla ilgili, Biz bu sabah İYİ Parti'deki mevkidaşlarımızla konuyu değerlendirdik. Yarın karma komisyon ve adalet komisyonu toplantıya çağırıldı. 1700'ün üzerinde bekleyen dokunulmazlık dosyası varken İYİ Parti ve CHP'den 1'er milletvekilinin birer dosyası çekilerek, dokunulmazlıkları kaldırmak ve seçime doğru giderken kendilerinin dokunulmazlıkları olmaksızın yargılanmalarının önünü açmak üzere bir siyasi tercihte bulunuldu. Karma komisyon başkanı da bu iki dosyayı cımbızlayarak, komisyonu toplantıya çağırdı. Aynı günlerde AK Parti yine bizi Anayasa komisyonunun konusu olan bir Anaysa değişikliğini müzakere etmek üzere ziyaret etmek istiyor. Bunu iki parti olarak bir özensizlik, bir nezaketsizlik olarak nitelendirdik. Sayın Özlem Zengin'i aradık; bir mevkidaşımızın talebini reddetmek bizim için zor. AK Parti'nin takınmış olduğu bu tutuma karşılık olarak biz bu görüşme talebini CHP olarak ittifak ortağımızla reddetmek durumundayız. Bundan sonraki süreçlerde yeniden randevu talepleri olursa, onu da partimizin yetkili kurullarına götürmek ve ittifak ortaklarımızla istişare etmek suretiyle yeniden değerlendiririz dedi.

Özel, AK Parti'nin tavrını eleştirerek, AK Parti 'gelin Anaysa değiştirelim' derken, bir anda iki milletvekilimizin dosyalarını cımbızlayıp, 'gelin dokunulmazlıklarını kaldıralım' diyor. Savaş baltasını kaldırarak uzlaşmaya, görüşmeye gelen bir siyasi hareket dünya tarihinde yok. Uzlaşma çıplak elle yapılır. Bize 'merhaba' demeye balta çekerek, geliyorlar. Nasıl bir şey biz anlamadık. Bir randevuyu reddetmek bizim siyasi geleneğimizde yok. Savaş baltasını çıkarıp da karşıdan üzerimize doğru koşturarak 'gelin görüşelim' demeyi de biz anlayamadık. Zamanlama manasız, üslup ve yöntem son derece özensiz diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN DOĞRU BULMUYORUZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de DHA'ya yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı, Anayasa randevumuzu, kabul etmediklerini bildirdiler. Gerekçe olarak; İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdiler. Güncel konuların böylesine tarihi bir meseleye tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)-