CHP'li Ösen: OVP'de Kamu Tasarrufu ve Adaletli Paylaşım Yok

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ( Ovp ) hedeflerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ösen, "Tepeden tırnağa kağıt üzerinde hedeflerle bezenmiş bir program. Tutmayan enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü revize edilmesi, büyüme rakamlarının düşürülmesi ama adı bile anılmayan kamu tasarrufu ve yaratılmaya çalışılan pembe tablo. Gerçeklikle bağını yitirmiş bir iktidar ve OVP ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Yeni açıklanan Orta Vadeli Program, bizlere iktidarın ekonomik gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha gösteriyor. Enflasyon kontrolden çıkmış durumda" diyen Ösen'in açıklaması şöyle:

"Halkın sırtındaki kambur her geçen gün büyüyor. İktidarın derdi enflasyonla, dış ticaret açığıyla ya da yapısal reformlarla değil. Tek dertleri, bir dönem daha koltukta oturmak. Bir önceki Orta Vadeli Program'a baktığımızda enflasyon hedefinin 2025 yılı için yüzde 17 hedef belirlenmişti. 26 OVP'sinde 2025 yılı için yüzde 28.5'lik enflasyon hedefi konulmuş. 2026 hedefi ise yüzde 9.7'den yüzde 16'ya çıkartılmış. Enflasyon kontrolden çıkmış durumda, vatandaşın mutfağında yangın var. Bunu bir güncelleme gibi okumak doğru değil. Çünkü bu güncelleme değil, hükümetin enflasyonla mücadelede başarısız olduğunun apaçık bir itirafı.

"Demek ki seçimler için musluklar açılacak, enflasyon ve vergi yükü yine vatandaşa fatura edilecek"

Seçim ekonomisinin faturası hazırlanıyor. Kamu eliyle yapılacak seçim harcamalarına kaynak yaratacak çalışmalara hız veriliyor. Bu da mevcut tabloyu daha da karamsar hale getiriyor. Demek ki seçimler için musluklar açılacak, enflasyon ve vergi yükü yine vatandaşa fatura edilecek. OVP'deki özelleştirme planları da bu bağlamda okunmalı. Kamu maliyesi tıkanmışken, elde avuçta ne varsa satarak seçim bütçesi yaratmanın peşindeler. Peki, tasarruf nerede? Kamu harcamalarının denetimi nerede? Bu soruların yanıtı OVP'de yok. Bu soruların yanıtı kimsede yok. Vatandaşa 'bakın biz de kemer sıkıyoruz' demek için 17 Mayıs 2024'de Resmi Gazete'de bir metin yayımlandı ama o metne uyan da yok, denetleyen de yok daha acısı artık tasarrufun adının artık anan da yok

Bu yıl TBMM'de kabul ettiğimiz Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 2025 yılı için 11.1 trilyon lira vergi geliri hesaplanıyordu. Açıklanan OVP'de bu rakamın 10.8 trilyon liraya düşürüldüğünü görüyoruz. Ortada 300 milyar liralık bir açık var. Vergi tarhını toplayamayacaklarını itiraf etmişler. Demek ki vergiden kaçış var. Bu, ekonomiye olan güvenin azalmakta olduğunu gösteriyor. Kısacası, bu OVP'de olmayan tek şey kamu tasarrufu ve adaletli paylaşım. Seçimler yaklaşırken faturanın yine gariban halka kesileceği çok açık."