CHP'li Sarıbal: Yerli Üretici Sistemden Tasfiye Edilirken, İthalat Üzerinden Oluşan Fark Yandaşlara Rant, Ülkeye İse Kalıcı Bağımlılık Olarak Dönüyor

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Et Ve Süt Kurumu'nun (ESK) 2024 yılına ait Sayıştay raporuna ilişkin, "Üreticinin maliyetini yok say, ithal eti referans al, sonra da 'neden hayvancılık bitiyor' diye sor. Yerli üretici sistemden tasfiye edilirken, ithalat üzerinden oluşan fark yandaşlara rant, ülkeye ise kalıcı bağımlılık olarak dönüyor. Türkiye'de hayvancılığı bitiren ithalatla beslenen kaynak transferi düzeninin kendisi" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 2024 yılına ait Sayıştay raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kamusal denge unsuru olmaktan çıkarıldığını belirtti. Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ESK'nın ithalat yoluyla servet transferinin aracı haline getirildiğini kaydetti. Sarıbal, şunları ifade etti:

"2024 yılını 11 milyar 17 milyon 971,7 bin TL net kar ile kapatan ESK'nın mal alımlarının yüzde 6,5'ini yurt içi alım, yüzde 93,5'ini yurt dışı alımları oluşturdu. Rapora göre ESK tarafından 2024 yılında 66 bin 81 ton karkas et, 10 bin 740 ton kemiksiz et ve 70 bin 562 baş kasaplık, 478 bin 314 baş besilik, 10 bin 462 baş damızlık büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirildi.

55,6 milyar TL tutarında net satış hasılatı elde edildi, önceki yıla göre satışlar yüzde 314,6 oranında arttı. Satışlarının yüzde 56,1'ini canlı hayvan satışları, yüzde 28,1'i gövde et satışları, yüzde 11,5'i parça et satışları, yüzde 3,1'i şarküteri ürünleri, yüzde 1,2'sini yan ürün satışları oluşturdu. 2024 yılında üretici maliyeti 313 liraya ulaşmasına rağmen ithal etin satış fiyatının 260 lira düzeyinde kaldı. Üreticinin maliyetini yok say, ithal eti referans al, sonra da 'neden hayvancılık bitiyor?' diye sor. Yerli üretici sistemden tasfiye edilirken, ithalat üzerinden oluşan fark yandaşlara rant, ülkeye ise kalıcı bağımlılık olarak dönüyor. Türkiye'de hayvancılığı bitiren ithalatla beslenen kaynak transferi düzeninin kendisi."