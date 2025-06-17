CHP'li Murat Emir: Dmm, Akın Gürlek'in Lüks Yat Gezmesini "Adalet Bakan Yardımcısı Sıfatıyla Yat Fuarında Nezaket Ziyareti" Diye Savunuyor

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, "DMM, Akın Gürlek'in lüks yat gezmesini "Adalet Bakan Yardımcısı sıfatıyla yat fuarında nezaket ziyareti" diye savunuyor. Alıcı gözle bakmamış, sadece gezmiş! Tıpkı Zafer Çağlayan'ın 240 bin euroluk rüşvet saatine "hediye" demesi, Mehmet Şimşek'in milyonluk araçlar için "çerez parası" yakıştırması, Erdoğan'ın "gemi ile gemicik" farkını anlatması gibi!" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Emir açıklamasında şunları kaydetti:

"Sarayın yalancısı dezenformasyon. Anlıyoruz ki Akın Gürlek başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yol arkadaşlarımız hakkında suç uydururken çok uzağa gitmemiş, kendini rol model almış! İBB'nin Soyulduğu 540 Gün! Akın Gürlek'e, 34 NZ 2301 plakalı Opel Insignia, 21.01.2019 - 13.07.2020 arasında tam 540 gün tahsis edilmiş! Şirketten kiralama, şoför maaşı, akaryakıt, HGS/OGS masrafları İBB kasasından ödenmiş. 2019-2020'de ödenen tutar: 140 bin 256 TL. Güncel zarar: 1 milyon 4 bin 371 TL! Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde İBB'nin AK Parti İl Başkanlığı'na yasa dışı tahsis ettiği 59 aracı ortaya çıkardı. Toplam kamu zararı: 13 milyon 578 bin TL! Teftiş Kurulu, 17.06.2020'de raporu İstanbul Valiliği'ne gönderdi, ancak dönemin Valisi, bugünün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan hala ses yok! DMM ne diyor? "Gürlek, 2019'da İstanbul'da Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'ydı, hassas görev için araç tahsis edildi." Peki, Beşiktaş'taki terör saldırısında ölen polislerin bağışları ailelere ulaşmazken, gaziler erken emeklilikten mahrum bırakılırken, şehit aileleri kerpiç evlerde, çadırlarda evlat acısı çekerken, Gürlek'in lüks araçla gezmesi "hassas görev" mi? Kamu zararı pahasına lüks sefa sürmek hangi adalet?

"Lüks Yat Gezisi: "Nezaket Ziyareti" Masalı!"

DMM, Akın Gürlek'in lüks yat gezmesini "Adalet Bakan Yardımcısı sıfatıyla yat fuarında nezaket ziyareti" diye savunuyor. Alıcı gözle bakmamış, sadece gezmiş! Tıpkı Zafer Çağlayan'ın 240 bin euroluk rüşvet saatine "hediye" demesi, Mehmet Şimşek'in milyonluk araçlar için "çerez parası" yakıştırması, Erdoğan'ın "gemi ile gemicik" farkını anlatması gibi!

"Kaçak Lüks Lojman: Masum Tahsis mi?"

DMM, Gürlek'in lojmanını "Bütün izinler alınarak tahsis edilen Adalet Bakanlığı lojmanı" diye masum gösteriyor. Ama gerçekler? İstanbul Öngörünüm Boğaziçi bölgesinde, Maliye Hazinesi'ne kayıtlı bu lojmanda imar mevzuatına aykırı ekler tespit edilmiş! Lüks dekorasyon, kurşun geçirmez camlar, projede olmayan havuz, yakınları, korumaları ve şoförleri için kaçak müştemilat yapılmış! Bu lüks için hangi bütçeden ne kadar para harcandı?"