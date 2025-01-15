CHP'li Milletvekili: Yaşlı ve Engelli Aylıkları Yetersiz

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımına yaptığı artışların yetersizliğine dikkati çekerek, "Türkiye'de 65 yaş üstü 744 bin yurttaşımız, aylık sadece 4 bin 664 TL gelirle yaşamaya mahkum ediliyor. Bu insanlar günde 155 lirayla nasıl geçinecek? Ortada övünülecek değil, utanılacak bir tablo var" dedi.

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yardıma muhtaçlara yaptığı desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımına yapılan artışların halkı açlığa mahkum etmekten farkı olmadığını belirten İlgezdi, "Aile Bakanlığı, günde 155 liraya yaşamaya mahkum edilen yaşlılarımızı bu hale düşürmüş olmanın utancını duymalıdır. Bugün markette bir litre süt, bir ekmek, eczanede ilaç fiyatları bu rakamları katlıyor. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın insanca yaşaması için bu maaşların insan onuruna yakışır bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Engelli aylıklarına yapılan artışın da yetersiz olduğunu vurgulayan İlgezdi, "Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan yurttaşlarımız, aylık 5 bin 584 TL ile tüm ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bu parayla bırakın hayatı kolaylaştırmayı, günlük yaşamlarını bile sürdüremiyorlar. Aile Bakanlığı'nın bu tabloyu övgüyle açıklaması akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

"Geçim yoksa seçim var demeye devam edeceğiz"

Evde bakım yardımına yapılan artışları da eleştiren İlgezdi, şöyle devam etti:

"Evde bakılan ağır engelli yurttaşlarımız için verilen 10 bin 125 TL, bakıcı maaşı, ilaç, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak. AKP'nin yanlış politikaları yüzünden daha fazla insan yardıma muhtaç hale geliyor. Geçim yoksa seçim var demeye devam edeceğiz. Halkın insanca yaşayabileceği bir düzeni hep birlikte kuracağız.

"Çocuklar, engelliler ve yaşlılar insanca yaşayamayacak durumda"

Bir sosyal hukuk devletinde, insanların bu yardımlara muhtaç olmaması esas olmalıdır. Bugün 744 bin yaşlı yurttaşımız, günde 155 liraya yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Çocuklar, engelliler ve yaşlılar insanca yaşayamayacak durumda. AKP bu tabloyu başarı diye sunuyor. Biz ise diyoruz ki: İnsanlar yatağa aç girerken, israf düzeniyle övünmek sadece vicdansızlıktır.

"Biz ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz"

Victor Hugo'nun da söylediği gibi; Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk. Engelliyi, yaşlıyı, emekçiyi, emekliyi mahkum ettiğiniz bu düzenle tüm mücadelemiz bu yüzden."