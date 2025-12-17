2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Okan Konuralp: Ülke Sermayesini Çocukların Kanıyla, Emekçinin Alın Teri ile Finanse Ediyorlar

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, MESEM'lerdeki çocukların ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek, "Sorumsuzluğunuz, 2025'de aralarında MESEM'lilerin de olduğu 87 çocuğumuzun hayatlarını kaybetmesinden dolayı mahcubiyet yaşamanıza engel olmamalıdır fakat bu mahcubiyeti yaşamıyorsunuz. Orta sınıf çökmüş, asgari ücret ortalama gelir haline gelmiş, çalışanların yüzde 46'sı asgari ücretle çalışıyor olmuş. Bakan rahatsız olmuyor. Bu ülkede çocukların kanı ve çalışanların alınteri üzerinden ayakta duran bir sistem kurdular, çocukların kanının emilmesine göz yumuyorlar. Ülke sermayesini çocukların kanıyla, emekçinin alın teri ile finanse ediyorlar" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Türkiye'de bir sürecin işlediğini belirterek, "Biz de TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak bu sürece barış, demokrasi ve kardeşlik adına katkı vermeye çalışıyoruz. Umarım süreç, birilerinin kişisel ajandasına kurban edilmeksizin; toplumun büyük bir bölümünün içine sinecek şekilde menzile erer ve bütçesini konuştuğumuz 2026 yılı, Kürt sorununun çözümü doğrultusunda kalıcı barışın kök salacağı, kardeşliğimizin pekişeceği, demokrasimizin güçleneceği bir yıl olur" dedi.

"Sayın Bakan, Trabzonlu Alperen'in o fotoğrafını gördünüz mü? Görseydiniz bugün burada olmazdınız"

Ne olursa olsun hiçbir olayda mahcubiyet yaşamayan, utanç duymayan, yüzü kızarmayan bir iktidarın olduğunu belirten Konuralp, şöyle konuştu:

"Oysa ki insanın utanması, mahcup olması iyi bir duygudur. Örneğin Sayın Çalışma Bakanı, MESEM'lerle ilgili yönetmeliklere, mevzuatlara, kanunlara, genelgelere göre sistemin kendisinden, çocuk işçilerin ölümünden, iş kazası geçirmelerinden tırnak ucu kadar bile sorumlu olmaya bilirsiniz. Tüm sorumluluğun Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğunu söyleyerek kenara çekilebilir ya da ölümlerle, kazalarla ilgili kuru bir 'soruşturma' açıklaması yapıp; süreci kolluk güçlerine ve mahkemelere de havale edebilirsiniz. Ancak bu sorumsuzluğunuz, 2025'de aralarında MESEM'lilerin de olduğu 87 çocuğumuzun hayatlarını kaybetmesinden dolayı mahcubiyet yaşamanıza engel olmamalıdır fakat bu mahcubiyeti yaşamıyorsunuz.

Alperen Karaçengel, Tuzla'da çalıştığı iş yerinde; gece saat 01.00 sularında çıkan yangında hayatını kaybetti. Kendisi sadece 16 yaşındaydı. MESEM'li olup hayatını kaybeden seksen yedinci çocuk işçi ölümü olarak ilgili bakanlıkların kayıtlarındaki yerini de almıştır muhtemelen. Ölümüne ilişkin haberlerde Alperen'in bir fotoğrafı kullanılıyor; her şeye rağmen geleceğe dair taşıdığı umudu yansıtıyor gülümsemesi. Peki siz Sayın Bakan, Trabzonlu Alperen'in o fotoğrafını gördünüz mü? Bence görmediniz, görseydiniz bugün burada olmazdınız."

"Çalışanların yüzde 46'sı asgari ücretle çalışıyor olmuş, Bakan rahatsız olmuyor"

Konuralp, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2025 yılının ilk 11 ayında en az bin 956 işçi hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Orta sınıf çökmüş, asgari ücret ortalama gelir haline gelmiş, çalışanların yüzde 46'sı asgari ücretle çalışıyor olmuş. Bakan rahatsız olmuyor. Bu ülkede çocukların kanı ve çalışanların alınteri üzerinden ayakta duran bir sistem kurdular, çocukların kanının emilmesine göz yumuyorlar. Ülke sermayesini çocukların kanıyla, emekçinin alın teri ile finanse ediyorlar" diye eleştirdi.