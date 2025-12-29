CHP'li Kış: "Aile Yılı'nda Açlık Büyüdü, Kadınlar Katledildi, Aileler Borca Battı"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın 2025 yılını 'Aile yılı' ilan ettiğini hatırlatarak, "Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borcu 5,8 trilyon liraya dayandı. 2025'te icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 10,5 milyonu aştı. Kiracı oranı yüzde 28'e yükseldi, bir kişilik hane sayısı 5,3 milyonu geçti. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi, tek ebeveynli ailelerin sayısı arttı, doğum sayıları düşmeye devam etti. Aile Yılı ilan ettiniz ama aileyi açlıkla, borçla, şiddetle baş başa bıraktınız. Geriye pul, zarf ve hatıra parası kaldı" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarının 2025'i "Aile Yılı" ilan etteğini hatırlatarak, "Aile Yılı ilan ettiniz ama aileyi açlıkla, borçla, şiddetle baş başa bıraktınız. Geriye pul, zarf ve hatıra parası kaldı" dedi. AK Parti'nin 2024'ü de "Emekli Yılı" ilan ettiğini belirten Kış, her iki yılda da toplumun en kırılgan kesimlerinin daha da yoksullaştığını vurguladı.

"Sayın Bakan, aileyi pul basarak mı koruyorsunuz?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı da eleştiren Kış, şu ifadeleri kullandı:

"Aile Yılı diyorsunuz ama ailelerin mutfağında yangın var. Açlık sınırı 30 bin 655 liraya çıkmışken asgari ücreti 28 bin lirada bırakıyorsunuz. Sayın Bakan'a soruyorum: Aileyi pul basarak mı, zarf bastırarak mı koruyorsunuz? Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun verilerine göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 30 bin 655 liraya, yoksulluk sınırı ise 94 bin 913 liraya yükseldi. Buna karşın iktidar, 2026 yılı için net 28 bin 75 liralık asgari ücret belirledi. Böylece asgari ücret, daha belirlenir belirlenmez açlık sınırının altında kaldı."

"Türkiye Avrupa'nın en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkesi"

Gülcan Kış, aileyi ayakta tutan en temel unsurun gelir adaleti olduğunu vurgulayarak, Eurostat verilerine dikkat çekti. Kış, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasındaki gelir farkı 9 katı aşmış durumda. Avrupa Birliği ortalaması 4,6 iken, Türkiye 9,06 ile Avrupa'nın en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkesi haline geldi. Eurostat'a göre Türkiye'nin gini katsayısı 0,448 olarak hesaplanırken, AB ortalaması 0,294 seviyesinde. Türkiye, gini katsayısı 0,4'ün üzerinde olan Avrupa'daki tek ülke konumunda."

"Aile Yılı'nda 285 kadın katledildi"

"Aile Yılı" söyleminin kadınların yaşam hakkını korumaya dönüşmediğini vurgulayan Kış, şöyle devam etti:

"Aile Yılı ilan edilen 2025'te en az 285 kadın cinayeti işlendi. Kadınlar en çok evlerinde, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Aileyi kutsallaştırıp kadını korumayan bir anlayışın sonucudur bu tablo. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2025'in ilk 11 ayında 255 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

"Borç, icra, barınma krizi: Aile ayakta kalmaya çalışıyor"

Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borcu 5,8 trilyon liraya dayandı. 2025'te icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 10,5 milyonu aştı. Kiracı oranı yüzde 28'e yükseldi, bir kişilik hane sayısı 5,3 milyonu geçti. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,11'e geriledi, tek ebeveynli ailelerin sayısı arttı, doğum sayıları düşmeye devam etti.

"AKP'nin Aile Yılı, aileyi yalnız bırakma yılı olarak tarihe geçmiştir"

Aile Yılı'nda sosyal konut yok, kreş yok, kadın istihdamı yok. Ama TOGG alabilecek gelir grubuna teşvik var. Bu anlayış aileyi değil, ayrıcalıklı bir zümreyi koruyor. Aileyi korumak pul basmakla olmaz. Aileyi korumak; açlığı bitirmekle, gelir adaletini sağlamakla, kadının yaşam hakkını güvence altına almakla olur. AKP'nin Aile Yılı, aileyi yalnız bırakma yılı olarak tarihe geçmiştir."