Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li Kılıç, Soma'da İmbat işçilerinin 2024 alacaklarını TBMM'ye taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'li Kılıç, Soma'da İmbat işçilerinin 2024 alacaklarını TBMM'ye taşıdı Haber Videosunu İzle
CHP'li Kılıç, Soma'da İmbat işçilerinin 2024 alacaklarını TBMM'ye taşıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin 2024'ten kalan alacakları için bakanlara soru önergesi verdi. Kılıç, 1 Ekim'de aynı şirkete ait madendeki göçükte 5 madenci öldüğünü, 2 işçinin yaralandığını hatırlatarak alacakların ödenmesini istedi.

(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacakları ve sendikal taleplerini soru önergeleriyle TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, "Yer altında canını ortaya koyan madenci, yer üstünde ekmeğinin peşinde koşmak zorunda mı? Aklı kirada, borçta, çocuğunun sofrasında olan işçiden nasıl güvenli koşullarda çalışmasını beklersiniz" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacakları ve sendikal taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin 2024 yılından kalan alacaklarını hala beklediğini belirterek," Bununla ilgili soru önergemizi verdik. Konuyu Meclis gündemine de taşıdık" dedi.

GÖÇÜĞÜN ARDINDAN ALACAK MÜCADELESİ

1 Ekim'de aynı şirkete ait madende yaşanan can kayıplarını hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Düşünün! 1 Ekim'de aynı şirkete ait madende meydana gelen göçükte 5 madencimizi kaybettik, 2 işçimiz yaralandı. Acımız hala taze. Şimdi o madende çalışan işçiler, alın terlerinin karşılığını alabilmek için eylem ve direnişlerini sürdürüyor. Yer altında canını ortaya koyan madenci, yer üstünde ekmeğinin peşinde koşmak zorunda mı? Aklı kirada, borçta, çocuğunun sofrasında olan işçiden nasıl güvenli koşullarda çalışmasını beklersiniz?"

BAKANLIKLARA VE İŞVERENE ÖDEME TAKVİMİ ÇAĞRISI

İşçilerin alacaklarının ödenmesi ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanması çağrısında bulunan Kılıç, şöyle konuştu:

"Buradan ilgili bakanlıklara ve işverene sesleniyorum: Üretimin devamı için emekçiden fedakarlık beklemeyin! İşçilerin bütün alacaklarını ve toplu sözleşmeden doğan haklarını eksiksiz ödeyin! Açık bir ödeme takvimi açıklayın. İş güvenliği tedbirlerini ve denetimlerini eksiksiz sağlayın."

İŞ GÜVENCESİ VE MADENCİLERLE DAYANIŞMA

Hakkını arayan işçilerin iş güvencesine de dikkat çeken Kılıç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hiçbir işçi hakkını aradığı için işini kaybetme korkusu yaşamasın. Somalı madencilerin yanındayız. Madencinin canı da alın teri de değerlidir! İşçinin hakkı geciktirilemez!"

Kaynak: ANKA
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı

Yargıtay, şehit polisimiz Şeyda'nın katili için son sözü söyledi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Gece yarısı patladı: Herkesin gözüne girsin
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangını bilançosunda dikkat çeken oran
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Yere düşen tabanca küçük Melek'i hayattan kopardı! Dayı ile yenge tutuklandı

Evdeki tabanca yere düşmüştü! Yüzünden yaralanan Melek'ten acı haber
Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı

Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Şehit polis Tayfun Baş'ın kızı Ayseren'e duygulandıran sürpriz! Polisler doğum gününde sınıfa pastayla geldi

Şehit polisin minik kızına sürpriz! Sınıfa pastayla girdiler