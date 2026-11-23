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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sunduklarını açıkladı. Kamu mühendislerinin ücret adaletsizliği ve özlük haklarındaki kayıplarına dikkat çeken Kılıç, "Bir ülke, mühendisinin emeğini değersizleştirerek kendi geleceğini inşa edemez" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının çalışma koşulları, ücretleri ve özlük haklarına ilişkin yaşadıkları sorunları TBMM gündemine taşıdı. Meslek mensuplarının sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını belirten Kılıç, çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istediklerini söyledi.

"EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORSUNUZ"

Kamu mühendislerinin yaşadığı ücret adaletsizliğine ve emeklilik döneminde devam eden hak kayıplarına dikkat çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca eğitim alıyor, büyük sorumluluklar üstleniyor, milyonlarca insanın hayatını etkileyen projelerde görev yapıyorsunuz. Ama emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Üstelik emekli olduğunuzda da bu adaletsizlik devam ediyor."

"GENÇ MÜHENDİSLER GELECEĞİNİ BAŞKA ÜLKELERDE ARIYOR"

Genç mühendislerin istihdam sorunlarına da değinen Kılıç, düşük ücretlerin ve güvencesiz çalışma koşullarının meslek mensuplarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kılıç, "Genç mühendisler iş bulamıyor. İş bulanlar düşük ücretlerle, güvencesiz koşullarda çalışıyor. Yetiştirdiğimiz gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor. Bir ülke, mühendisinin emeğini değersizleştirerek kendi geleceğini inşa edemez" dedi.

"SORUNLAR BÜTÜN YÖNLERİYLE ARAŞTIRILSIN"

CHP olarak kapsamlı bir Meclis araştırması önergesi sunduklarını açıklayan Kılıç, kurulmasını istedikleri komisyonda meslek örgütlerinin, sendikaların ve ilgili paydaşların dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Başta kamu mühendislerinin ücret ve özlük hakları olmak üzere bütün mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının sorunları bu komisyonda ele alınsın. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile bağlı meslek odaları, sendikalar ve ilgili tüm paydaşlar dinlensin. Sorunlar bütün yönleriyle araştırılsın, çözüm için gerekli yasal düzenlemeler belirlensin."

Kılıç, açıklamasını "Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları hak ettikleri değeri görmeli, emeklerinin karşılığını almalıdır" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA