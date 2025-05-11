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CHP'li İlgezdi: Türkiye'deki İşçiler Geçim Mücadelesi Veriyor

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'deki işçilerin uzun çalışma saatleri ve düşük gelirler nedeniyle zorlu bir geçim mücadelesi verdiğini belirtti. İşçilerin %65'inin ek iş yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'deki işçilerin uzun çalışma saatleri ve düşük gelirler nedeniyle büyük bir geçim mücadelesi verdiğini belirterek, "İşçilerin yüzde 65'i ek iş yapmadan geçinemiyor. Günlük mesaisini tamamlayan emekçi, geçim sıkıntısıyla ikinci bir işe koşuyor. Türkiye'de işçiler artık tek hayatla geçinemeyecek duruma geldi" dedi.

CHP'li İlgezdi, yaptığı açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Türkiye'nin Avrupa'da en uzun mesai yapılan ülke olduğunu ifade etti.

İlgezdi, "Türkiye'de çalışan başına haftalık ortalama çalışma süresi 44,6 saat. Ancak sahadaki tablo bu rakamın çok daha üstünde. Birçok işçi haftada 50-60 saati bulan mesailerle, gece gündüz çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü tek maaşla kirasını, faturasını, çocuğunun okul masrafını karşılayamıyor" ifadelerini kullandı.

Son araştırmalara göre çalışanların yüzde 65'inin ancak ek iş yaparak geçinebilecek durumda olduğuna dikkati çeken İlgezdi, "İşçilerin yüzde 41'i 'ek iş olsa yaparım' diyor, yüzde 24'ü ise halihazırda ikinci bir işle yaşamını sürdürüyor" dedi.

"Bu iktidar Türkiye'yi 223 yıl geriye götürdü!"

İlgezdi, "Bugün Türkiye'de milyonlarca emekçi ek işiyle birlikte günde 12 saate varan sürelerle çalışıyor. Oysa İngiltere bu şartları 1802 yılında terk etti. 223 yıl önce İngiltere'de bir iş günü 10 saate düşürülmüştü. 1886'da 8 saatlik iş günü evrensel hak olarak kabul edildi. Bugün Türkiye, tarihin gerisinde kalmış bir emek rejimi ile yönetiliyor" yorumunu yaptı.

Türkiye'deki çalışma koşullarının siyasi tercih olduğunu vurgulayan İlgezdi, "Bu bir kader değil, bu bilinçli bir tercihtir. İktidar, emeği değersizleştirerek işçiyi susturmaya, yoksulluğa alıştırmaya çalışıyor. İnsanca bir yaşamı emekçilere çok görüyor" dedi.

İlgezdi açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Avrupa'nın en uzun mesaisini yaptırıp, Afrika'nın yoksulluk seviyesini reva görmek… İşte AKP iktidarının Türkiye'ye sunduğu tablo bu. Emekçinin alın teri bu kadar değersizleştirilemez. Türkiye'de artık geçim savaşı veren milyonlarca işçiye bir değil, iki hayat yetmiyor. Bu düzene dur demek, insanca çalışma koşulları için mücadele etmek hepimizin görevidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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