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CHP'li Gürsel Tekin, fon mağdurları için Hukuk Danışma Masası kurulacağını açıkladı

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CHP'li Gürsel Tekin, fon mağdurları için Hukuk Danışma Masası kurulacağını açıkladı
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CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin, yatırım fonlarında mağduriyet yaşayan yurttaşlar için Hukuk Danışma Masası kurulacağını açıkladı. Masanın fon mağdurlarına açık olacağını, avukatlarla hak arama sürecinde yanlarında olacaklarını belirtti.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yatırım fonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşayan yurttaşlara hukuki destek sağlamak amacıyla "Hukuk Danışma Masası" kurulacağını açıkladı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de fonlar üzerinden bir 'finansal cinayet' yaşandı. Birikimleri eriyen, paralarına ulaşamayan yurttaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. İstanbul İl Başkanlığımız bünyesinde fon mağdurları için 'Hukuk Danışma Masası' kuruyoruz. İl Başkanlığımız bütün fon mağdurlarına açıktır. Avukatlarımızla birlikte hak arama sürecinin her aşamasında yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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