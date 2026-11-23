(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde genç işsizliği giderek artıyor. Her dört gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Eurostat 2025 verilerine göre, eğitim ve istihdam dışı genç nüfus oranında 34 ülke içinde ülkemiz birinci sıraya yükselmiş bulunuyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus verilerine ilişkin açıklama yaptı. Gürer, şunları söyledi:

"Ülkemizde genç işsizliği giderek artıyor. Her dört gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. 2026 yılı üçüncü çeyrek verilerinde genel işsizlik oranının yüzde 8,1. Genç işsizlik oranı yüzde 14,1. Atıl işgücü oranı ise yüzde 30,9. İş aramaktan vazgeçen, çalışma yaşamına katılmayan ciddi bir de genç nüfus var. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, 2025 yılında, 15-29 yaş grubunda ne eğitim ne istihdamda olan nüfus 11,1; ülkemizde ise bu oran 26,3. Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yaklaşık 2,4 katı. Avrupa'da bu oran gerilerken ülkemizde ise giderek artıyor. Eurostat 2025 verilerine göre, eğitim ve istihdam dışı genç nüfus oranında 34 ülke içinde ülkemiz birinci sıraya yükselmiş bulunuyor. Ülkemizde gençlerin eğitim ve istihdama kazandırılması konusunda ciddi sorunlar var. Bu arada staj öğrencileri de genç işçi sayılarak işsizlik rakamının bir milyona yakın düşmesi sağlanıyor.

15-29 yaş grubunda, 9 milyon 836 bin 769 erkek olmak üzere toplam 19 milyon 247 bin 865 genç bulunuyor. Bu nüfusun yüzde 26,3'ü yaklaşık 5 milyon 62 bin genç eğitim ve istihdam dışında bulunuyor. Bu gençler ne okuyor ne çalışıyor. Ankara nüfusu kadar genç geleceğinden kaygılı, ekonomik yaşam dışında kalıyor. Genç kızlarda oranı yüzde 36,8. Ne eğitimde varlar ne istihdamda yer alıyorlar. 20'li yaşlarda meslek edinme, ekonomik bağımsızlığa erme, aile kurma, geleceğini oluşturma yaşlarıyken şu an 30'lu yaşlara kadar gençler ne yapacağının kaygısı içinde. Evde, herhangi bir işte çalışmadan ya da okumadan oluşan gençlik Türkiye için gelecek adına kaygı verici. Gençlerin içine düştüğü durum dikkate alınarak genç işsizliğin ortadan kaldırılması, gençlerin okulda ve çalışma yaşamında olmasının sağlanması iktidarın sorumluluğundadır."

Kaynak: ANKA