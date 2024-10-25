CHP'li Gürer'den Köprü ve Otoyol Cezalarına Düzenleme Teklifi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köprü ve otoyol geçişlerinde bakiye yetersizliği durumunda ödeme süresinin 15 günden 30 güne çıkarılması için kanun teklifi verdi. Gürer, "Sürücülere bilgilendirme sağlıklı bir şekilde yapılmadığı için cezalar sürpriz şekilde karşılarına çıkıyor ve bu durum büyük maddi külfet yaratıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köprü ve otoyol geçişlerinde bakiye yetersizliği nedeniyle sürücülere uygulanan yüksek cezalara karşı daha adil ve şeffaf bir düzenleme yapılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, sürücülere ödeme süresinin 15 günden 30 güne çıkarılması ve bilgilendirme süreçlerinin genişletilmesi öngörüldü.

"15 günlük ödeme süresi çoğu durumda yetersiz kalıyor"

Gürer, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yetersiz olduğunda sürücülerin 15 gün içerisinde ödeme yapmamaları durumunda geçiş ücretine yüzde 400 oranında ceza uygulandığını hatırlattı. Bu oranın çok yüksek olduğunu belirten Gürer, "Sürücülere bilgilendirme sağlıklı bir şekilde yapılmadığı için cezalar sürpriz şekilde karşılarına çıkıyor ve bu durum büyük maddi külfet yaratıyor. Mevcut 15 günlük ödeme süresi çoğu durumda yetersiz kalıyor. Ayrıca, adaletin tesisinde de ciddi bir boşluk yaratıyor" dedi.

Tebligatın yalnızca e-Devlet üzerinden değil, aynı zamanda sürücülerin ikamet adreslerine yazılı olarak ve cep telefonlarına SMS yoluyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Gürer, böylelikle sürücülerin mağduriyetlerinin önlenebileceğini ve ödeme yapmaları için daha makul bir sürenin tanınabileceğini ifade etti.