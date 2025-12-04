Ömer Fethi Gürer: Asgari Ücret 39 Bin TL'ye Yükseltilmeli, Emekli Maaşları Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmalı

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin 39 bin TL'ye yükseltilmesini emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, bayram ikramiyelerinin de asgari ücrete eşitlenmesini talep etti.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerçekleşen gıda enflasyonunda zirai don ve kuraklığın etkili olduğunu açıkladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Türk-İş'in yaptığı araştırmada açlık sınırının 29 bin TL, yoksulluk sınırının ise 97 bin TL bandına yaklaştığına işaret eden Gürer, emekliler, sabit gelirliler ve asgari ücretlilerin gıda ürünlerine erişmekte zorluk çektiğini ileri sürdü.

"TÜİK ne talimat alıyorsa onu uyguluyor"

Gürer, "Cumhurbaşkanının belirlediği ya da talimatlandırdığı veriler ortaya çıkarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Genelde verileri TÜİK'in belirlediği varsayılıyor. TÜİK ne talimat alıyorsa onu uyguluyor, siyasi iktidar bu işin sorumlusu" ifadesini kullandı.

Gürer, "İthal ete, ithal gıdaya bu ülkenin muhtaç durumda olduğu gösterilmiyor. Çiftçinin, üreticinin, besicinin içinde bulunduğu durum dikkate dahi alınmadan her şey güllük gülistanlık gibi kamuoyuna yansıtılıyor. İşin doğrusu o değil. Sayın Cumhurbaşkanı, çarşıya, pazara, markete gittiğinde görecektir ki geçen yıla göre artan fiyatların yanında üretenlerin de girdi maliyetlerinden dolayı üretim aşamasında sorunlu bir süreç devam ediyor. Ülkemizde eğer girdi maliyetleri düşürülmezse, ürün fiyatlarının düşmesini beklemek hayaldir. Nakliye fiyatı, köprü otoyol geçişleri, işçilik, elektrik, su ve bakım giderleri dikkate alındığında sürekli üst üste konan bir maliyet var. Yetmedi ithalat var. Üretim düştükçe onlar ithalat yaparak getirilerini artırıyorlar. Türkiye'de arz açığı olduğu için ithalat yapılıyor. Bir mutlu azınlık gıdadan para kazanıyor. Çiftçi, üretici, besici kaybediyor, raftan ürün alan vatandaş kaybediyor. Birileri gıda üzerinden para kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Derin bir yoksulluk var"

Gürer, şunları kaydetti:

"Enflasyon ülkemizde düşmüyor. Bugün emekliye verilen maaşla geçim yapılabilmesi mümkün değil. Asgari ücret, beklentilere uygun açıklanmazsa, çalışanlar için büyük sıkıntı var. Asgari ücret, özel sektör başta olmak üzere taban ücrete dönüştü. Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel dün açıkladı. Bu rakamın asgari ücret olarak belirlenmesi, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, bayram ikramiyelerinin de mutlak surette asgari ücrete eşitlenmesi lazım. Derin bir yoksulluk var. Çok çocuk yatağa aç giriyor. Ekonomik anlamda içine düşürüldüğümüz durum, boşanmaları, psikolojik sorunları artırıyor. Yok demekle yok olmuyor."