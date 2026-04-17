(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Alım garantili üretime geçilmelidir. Mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. Bunun yanında gübrede, yemde sübvanse edip yüzde 50 destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilerle bir araya gelerek üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinledi.

Köyde daha önce yoğun olarak lahana üretildiğini ancak bu yıl çiftçilerin lahanadan vazgeçtiğini belirten Gürer, "Ovacık köyümüzdeyiz. Burası tarımla geçiniyor. Ancak burada daha çok yoğun olarak hibrit lahana ekiliyordu. Bu yıl lahanadan vazgeçtik diyorlar. Su sorunu var ve lahana son yıllarda para kazandırmıyor. Onun yerine buğday, arpa ile işi sürdürmeye çalışıyorlar. Genel olarak her köyde ürün deseninde her yıl 'para kazanır mıyım, kazanmaz mıyım' düşüncesi değişkenliğe uğruyor. Bu kere de burada da bölge, hibrit dediğimiz yani erkenci lahananın üretim bölgesi. Türkiye'de Niğde ili lahanada ikinci sırada. Lahanamızın bir kısmı ihraç ediliyordu. Bu durumda ihraç edilen bölgede lahananın bu yıl daha düşük bir rekoltesi olması olasılığı da var" dedi.

"Artık bir şey kazanamıyoruz"

Çiftçiler ise artan maliyetler nedeniyle üretimi bırakmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Bıraktık. Artık bir şey kazanamıyoruz. Mazot pahalandı, gübre pahalandı, şartlar ağır gelince işte bu durumlara düştük. Arpa ektik. İşte inekçilik yapıyorduk, bıraktık. Yem pahalı. Süt bildiğin gibi ayak altı. Yani sıkıntılı durumdayız. Onun için yapılacak bir şey yok" ifadesini kullandı.

Gübre fiyatlarının çiftçiyi zorladığını belirten üreticiler, şunları kaydetti:

"Tonunu 40 bin liraya aldık. Mazot zaten hiç tutarlı değil. Bir bakıyorsun yükseliyor, bir bakıyorsun düşüyor. Şu an 90 liraya dayandı. Yaşam gücü kalmadı. Bitti, sona dayandı her şey. Traktörü çalıştıramayacağız. Benim traktörüm var. Günde 10 bin lira para olmazsa cebimde, pompaya yanaşamıyoruz. 9 bin liralık mazot alıyoruz. 110 litre alıyoruz. Battım diyorum. Ben başka bir şey demiyorum bu ortamda."

"İthal değil, yerli üretimi destekleyeceğiz"

Artan maliyetlerin üretimi zorlaştırdığını belirten Gürer, "Elektriğe yüzde 25 zam gelince doğal olarak sulama yüzde 40 zamlanıyor. O da maliyeti artırıyor" dedi. Çiftçiler ise "Hepsi köylünün sırtında. Hadi biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? İndir bindir de oluyor. Bir gün zam, bir gün düşüyor. Mazot yükseldi mi yarın yine yükseliyor. Gübre zaten 40 bin liraya çıktı" ifadesini kullandı.

Gürer, "Alım garantili üretime geçilmelidir. Mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. Bunun yanında gübrede, yemde sübvanse edip yüzde 50 destek vereceğiz" diye konuştu. Gürer, Türkiye'nin tarımda dışa bağımlı hale geldiğini belirterek, "Türkiye ithalata dayalı. Buğday ithal, arpa ithal, fasulye ithal, nohut ithal, mercimek ithal, pamuk ithal, ayçiçeği ithal, hayvan yemi ithal, gübre ithal, İthal değil yerli üretimi destekleyeceğiz" diye konuştu.

İran'daki gelişmelerin gübre fiyatlarını etkilediğini belirten Gürer, "İran'da savaş oldu. İran'da gübre fabrikasına bomba düştü. Türkiye'de üre 33 bin liraya çıktı. Çünkü oradan geliyor. DAP Gübre ülkemizde üretimi de var o da 40 bin lira oldu. Çiftçi bu gübre fiyatını nasıl versin?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA