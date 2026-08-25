Tarımda dış ticaret açığı: 190 milyon dolar

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım, gıda ve içecek sektörünün dış ticaret verilerini değerlendirerek, "2026'nın ilk 6 ayında sektörün dış ticaretinde yaklaşık 190 milyon dolarlık açık oluştu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörünün 2024, 2025 ve 2026 yıllarının ilk 6 ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Gürer, konuya ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada şunları kaydetti:

"2024 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektöründe 12,9 milyar dolar ihracat, 9,7 milyar dolar ithalat gerçekleşti. Sektör 3,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2025 yılının ilk 6 ayında ise tarım, gıda ve içecek sektörünün 13,42 milyar dolar ihracat, 12 milyar dolar ithalat yapıldı. Yaklaşık 1,42 milyar dolarlık dış ticaret fazlası oluştu. 2025'in ilk 6 ayında da sektör dış ticaret fazlası vardı. Ancak 2026'ya geldiğimizde işler tersine döndü."

2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin verilerin dikkat çekici olduğunu belirten Gürer, sektörün ihracat ve ithalat rakamlarını şöyle sıraladı:

"Ocak: 2,40 milyar dolar ihracat – 2,18 milyar dolar ithalat, Ocak-Şubat: 4,68 milyar dolar ihracat – 4,10 milyar dolar ithalat, Ocak-Mart: 6,98 milyar dolar ihracat – 6,43 milyar dolar ithalat, Ocak-Nisan: 9,52 milyar dolar ihracat – 9,25 milyar dolar ithalat, Ocak-Mayıs: 11,64 milyar dolar ihracat – 11,34 milyar dolar ithalat, Ocak-Haziran: 14 milyar dolar ihracat – 14,19 milyar dolar ithalat. Buna göre 2026'nın ilk 6 ayında sektörün dış ticaretinde yaklaşık 190 milyon dolarlık açık oluştu."

"ÇİGTÇİYE GÜBRE PAHALI, MAZOT PAHALI, İLAÇ PAHALI, YEM PAHALI, ELEKTRİK PAHALI"

Gürer, "2024'ün ilk 6 ayında 3,2 milyar dolar fazla veren sektörün, 2025'in ilk 6 ayında yaklaşık 1,42 milyar dolar fazla vermesinin ardından 2026'nın ilk 6 ayında 190 milyon dolar açık vermesi, üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gereken bir durumdur" diyerek, tarımda üretim maliyetlerinin düşürülmesi, çiftçinin yeterli desteklenmesi ve ürün bazında planlı üretime geçilmesi gerektiğini ifade etti. Gürer, "Çiftçiye gübre pahalı, mazot pahalı, ilaç pahalı, yem pahalı, elektrik pahalı. Sulama suyu pahalı Üretici yüksek maliyetle üretmeye çalışırken ithalatla fiyat baskılanmaya çalışılıyor. Ancak fiyatlar ithalatla da düşmüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA