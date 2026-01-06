CHP'li Gürer: İktidar Her Alanda 'İyiyiz' Derken, Türkiye'nin Sanayi Kuruluşları, Tekstil Atölyeleri ve İnşaat Firmaları 'Sorun Yaşıyoruz' Diyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, güncel konkordato ve icra verilerini değerlendirerek, "2018'den bu yana 22 binden fazla konkordato dosyası karara bağlandı. İktidar her alanda 'iyiyiz' derken, Türkiye'nin sanayi kuruluşları, tekstil atölyeleri ve inşaat firmaları 'sorun yaşıyoruz' diyor. Yüksek faiz ve maliyet baskısı başlıca sorun. Bu tablo, konkordato olmaktan çıkıp, bir son çare haline geldiğini gösteriyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılında şirketlerde sorunların arttığını, el değiştirmeler ve işçi çıkışları yanında konkordato başvurularının da yaşandığını belirtti. Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sadece 2025 yılında 6 bin 361 şirket konkordato masasına oturdu. Fabrikalar icradan satılıyor ama alıcı bile bulunamıyor. Bu tablo, iktidarın 'ekonomi düzeliyor' anlatısı ile örtüşmüyor. Ocak ayında muhammen bedelleri 29 milyon TL ile 913 milyon TL arasında değişen tam 7 fabrika icradan satışa çıkarıldı. Acı olan şu ki; bu ihalelerin tamamında henüz tek bir teklif dahi verilmiş değil. Sanayici finansmana erişemiyor, üretim yapan fabrikalar satışta ama talep de sınırlı kalıyor.

"İş insanlarının sorunları da yakınen izlenip çözüm getirilmelidir"

2025 yılında toplam 6 bin 361 konkordato kararı verildi. Bu sayı, 2024'e göre yüzde 82, 2023'e göre ise yüzde 320 artış anlamına geliyor. 2025'te tasdik oranı yüzde 2'ye kadar geriledi. Yani konkordato ilan eden her 100 şirketten sadece 2'si kurtulabiliyor. Diğerleri ya mühlet alıp zaman kazanmaya çalışıyor ya da doğrudan iflasa sürükleniyor. Sadece süreci uzatıyor. Konkordato başvurmayan ancak iş yerinde işi daraltan, işçi çıkaran şirketler de var. Özellikle tekstil başta olmak üzere bazı iş yerleri sorunlar yaşıyor. Bu bağlamda iş insanlarının sorunları da yakınen izlenip çözüm getirilmelidir.

"Ülkeyi bu sorunlu ortama sürükleyenler, çözümü de üretmek zorundalar"

Her 3 konkordatodan 1'i (511 dosya) inşaat sektöründe yaşanıyor.Tekstil sektörü ise 380 dosya ile en çok etkilenen ikinci sektör. Zorunlu tüketim maddesi olan gıdada (120 dosya) ve üretimin temeli tarımda (87 dosya) var. 2018'den bu yana 22 binden fazla konkordato dosyası karara bağlandı. İktidar her alanda 'iyiyiz' derken, Türkiye'nin sanayi kuruluşları, tekstil atölyeleri ve inşaat firmaları 'sorun yaşıyoruz' diyor. Yüksek faiz ve maliyet baskısı başlıca sorun. Bu tablo, konkordato olmaktan çıkıp, bir son çare haline geldiğini gösteriyor. Ülkeyi bu sorunlu ortama sürükleyenler, çözümü de üretmek zorundalar."