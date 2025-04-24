CHP'li Genç'ten Çiftçilere Destek Çağrısı

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, zirai dondan zarar gören çiftçilere ilişkin "Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde bu yıl 250 bin tona yakın elma rekoltesi bekleniyordu. Ancak bir gecede hepsi yok oldu. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olsun ya da olmasın, zarar gören tüm üreticiler için acil destek ve kredi erteleme paketleri açıklanmalı. Tarım sadece mevsimlik bir mesele değil, bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, geçen günlerde yaşanan zirai don ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmayan çiftçilerin de desteklenmesi çağrısında bulundu. Genç, konuşmasında şunları ifade etti:

"250 bin tona yakın elma bir gecede yok oldu"

"11 Nisan gecesi yaşanan zirai don, sadece bir doğa olayı değil, binlerce çiftçimizin geçimini yerle bir eden bir felakettir. Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde bu yıl 250 bin tona yakın elma rekoltesi bekleniyordu. Ancak bir gecede hepsi yok oldu. Bu, sadece bir ürün kaybı değil; aynı zamanda çiftçinin borçlarını ödeyememesi, sigorta kapsamı dışında kalan zararların telafi edilememesi ve bir sonraki sezon için üretim yapacak gücün kaybolması demektir.

"Tarım sadece mevsimlik bir mesele değil, bir milli güvenlik meselesidir"

Buradan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olsun ya da olmasın, zarar gören tüm üreticiler için acil destek ve kredi erteleme paketlerinin açıklanması çağrısında bulunuyorum. Tarım sadece mevsimlik bir mesele değil, bir milli güvenlik meselesidir."