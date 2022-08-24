CHP'li Emre: Zenginobuz'a Yapılan Uygulama, İktidarın İfade Özgürlüğüne Tahammülsüzlüğünü Bir Kez Daha Göstermiştir

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Ünal Zenginobuz'un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, “Saray rejiminin ehliyet ve liyakatten uzak atamaları ile akademik ve kurumsal yapısının değiştirilmeye zorlandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde Sayın Zenginobuz’a yapılan uygulama, iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğünü bir kere daha göstermiştir” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Ünal Zenginobuz'un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Saray rejiminin ehliyet ve liyakatten uzak atamaları ile akademik ve kurumsal yapısının değiştirilmeye zorlandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde Sayın Zenginobuz'a yapılan uygulama, iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğünü bir kere daha göstermiştir" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Emre, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Zenginobuz'un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emre'nin açıklaması şöyle:

"150 yılı aşan tarihi ve akademik başarıları ile dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir olayın yaşanmasını esefle kınıyorum. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz yıllarını akademiye vermiş, üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirmiş öğretim üyesidir. Değerli hocamıza yönelik idari görevinin askıya alınmasının yanı sıra öğretim üyeliğinin de dondurularak tüm akademik ve eğitim faaliyetlerinin engellenmesi de olayın ve niyetin hukuki olmadığının en yalın göstergesidir. Saray rejiminin ehliyet ve liyakatten uzak atamaları ile akademik ve kurumsal yapısının değiştirilmeye zorlandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde Sayın Zenginobuz'a yapılan uygulama, iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğünü bir kere daha göstermiştir.

"SAYIN ZENGİNOBUZ VE KIRLI GÖREVLERİNE GERİ DÖNMELİ"

Geçtiğimizi günlerde de aynı keyfi uygulama ile seçimle Atatürk Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Sayın Prof. Dr. Cengiz Kırlı'yı da görevden alan üniversite yönetimi bilimden ve hukuktan uzak uygulamalara imza atmıştır. Sayın Zenginobuz ve Kırlı hocalarımıza karşı üniversite yönetimince açılan soruşturma ve görevden alınma gerekçeleri somut dayanaktan yoksundur. Akademi özgür düşüncenin, sorgulayan fikirlerin hür olması gereken bilim ve aydınlanma ocaklarıdır. İktidarların elinde oyuncak haline getirilen, bilimsel ve akademik fikirlerin yeşermediği yerlerde ülkemizin ve insanlığın yarınlarına ışık tutan beyinler ve nesiller yetişemez. Böyle arzu edilen yerlerden de üniversite diye söz edilemez. Sayın Zenginobuz ve Kırlı görevlerine geri dönmeli, iktidar bu ve benzeri olaylar üzerinden çok sesliliğe ve muhalif fikirlere ayar verme anlayışını terk etmelidir."