CHP'li Durmaz'dan 28 Bin 75 TL Olan Asgari Ücrete Tepki: Asgari Ücretle 3 Çeyrek Altın Dahi Alınamıyor

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücretine ilişkin "TL'nin değer kaybı, ücret artışlarını daha cebe girmeden eritiyor. 1 Ocak 2024'te asgari ücret 17 bin 2 TL iken, Çeyrek altın 3 bin 313 TL'ydi. Bir asgari ücretle 5 çeyrek altın alınabiliyordu. 1 Ocak 2025'te asgari ücret 22 bin 4 TL'ye çıkarıldı. O gün çeyrek altın 4 bin 929 TL'idi. Asgari ücretle ancak 4,5 çeyrek altın alınabiliyordu. 2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücret karşısında ise tablo daha da ağırlaştı, çeyrek altın 10 bin 243 TL'ye yükseldi. Asgari ücretle 3 çeyrek altın dahi alınamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin, kağıt üzerinde artmış görünse de emekçinin alım gücünü korumaktan uzak olduğunu belirterek, çeyrek altın üzerinden çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Durmaz, asgari ücretin arttığını ama vatandaşın cebine giren paranın değil, cebinden çıkanların arttığına dikkat çekerek "TL'nin değer kaybı, ücret artışlarını daha cebe girmeden eritiyor. 1 Ocak 2024'te asgari ücret 17 bin 2 TL iken, Çeyrek altın 3 bin 313 TL'ydi. Bir asgari ücretle 5 çeyrek altın alınabiliyordu. 1 Ocak 2025'te asgari ücret 22 bin 4 TL'ye çıkarıldı. O gün çeyrek altın 4 bin 929 TL'idi. Asgari ücretle ancak 4,5 çeyrek altın alınabiliyordu. 2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücret karşısında ise tablo daha da ağırlaştı, çeyrek altın 10 bin 243 TL'ye yükseldi. Asgari ücretle 3 çeyrek altın dahi alınamıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet altını fiyatlarının da aynı dönemde 13 bin 500 TL'den 40 bin 770 TL'ye çıktığını hatırlatan Durmaz, "Bu tablo açıkça şunu söylüyor, ücret artıyor ama emekçinin refahı artmıyor. Asgari ücretli her yıl biraz daha yoksullaşıyor" dedi.

Gerçek enflasyonla mücadele edilmeden, TL'nin değeri korunmadan yapılan her ücret artışının bir illüzyon olduğunu belirten Durmaz, "Bugün asgari ücretli, geçen yıllara göre daha fazla çalışıyor ama daha az altın alabiliyor. Bu da iktidarın ekonomi yönetiminin iflas ettiğinin göstergesidir" dedi. CHP'li Durmaz, asgari ücretin yılda en az dört kez güncellenmesi ve ücret artışlarının altın ve temel gıda enflasyonu dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.