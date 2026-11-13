CHP'li Deniz Demir, Kocaeli ziyaretinde emekli ve gençlerin sorunlarını dile getirdi

Haber: Feyaz ÇANAK / Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Emeklinin durumu ortada. Gençlerimiz üniversiteyi bitiriyor ama maalesef iş bulamıyorlar. Türkiye şu an gerçekten çok zor bir dönemde. Bu zor dönemi de biz hep birlikte el ele vererek aşmak zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Kocaeli temasları kapsamında, Türkiye Emekliler Derneği, Gebze Trabzonlular Derneği, Kocaeli Giresunlular Dernekleri Federasyonu ve Kars Ardahan Iğdır Derneği'ni ziyaret etti.

Kars Ardahan Iğdır Derneği ziyaretinde konuşan Demir, kendisinin de Ardahanlı olduğunu bu nedenle hemşehrilerinin arasında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün burada bulunmam bir dernek ziyareti değil. Benim için bir memleket buluşması, bir gönül buluşması. Çünkü ben de Ardahanlıyım. Başkanımız bahsetti; Ardahan ve Iğdır Kars'a bağlı iken alınan bir kararla ayrı birer il oldular. Her ne kadar Kars, Ardahan, Iğdır üç ayrı kent olsa da üçünün de ortak kültürü, değerleri, gelenekleri aynıdır. Bugün burada olmaktan, hemşehrilerimle ve büyüklerimle birlikte olmaktan dolayı bir kez daha mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Kars, Ardahan, Iğdır Türkiye'nin doğuya açılan kapısıdır. Çok özdeşleşmiş bir söz vardır; insanı merttir, kışı çok soğuktur, serttir. Benim çocukluğum oralarda geçti. Oranın coğrafyası ve şartları bize mücadelenin, alın terinin, emeğin ne kadar kutsal bir değer olduğunu yaşayarak öğretti" ifadelerini kullandı.

Yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'nde olacağını söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Kocaeli'nin 12 ilçesinde saha ziyaretlerinde bulunuyoruz. Ziyaretimize ilk olarak pazar ziyaretiyle başladık. Sonrasında çeşitli dernekler ve şimdi Kars Ardahan Iğdır Derneği ziyaretiyle devam ediyoruz. Bugün 12 ilçede milletvekillerimizle birlikte çalışma yaptıktan sonra yarın saat 10.00 gibi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'de çeşitli temaslarda bulunacaktır. Ben de bir hemşehriniz olarak sizleri davet etmek istiyorum. Gelirseniz büyük şeref duyarız.

Bugün pazar ziyaretinde maalesef gördüğümüz tablo diğer illerde, diğer ilçelerde olduğundan farklı değil. Hayat pahalı, enflasyon oranı insanların alım gücünü çok ciddi şekilde etkilemiş. Pazarda çok ciddi bir boşluk vardı. Pazarcıların hepsi dert yandılar, ürünlerini satamadıklarını ifade ettiler. Gerçekten bu çok insanın canını sıkan bir durum. Emeklinin durumu ortada. Gençlerimiz üniversiteyi bitiriyor ama maalesef iş bulamıyorlar. Türkiye şu an gerçekten çok zor bir dönemde. Bu zor dönemi de biz hep birlikte el ele vererek aşmak zorundayız."

Kaynak: ANKA