CHP'li Demir: Türkiye, Avrupa'nın En Düşük Net Gelirine Sahip İkinci Ülke

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Eurostat'ın 2024 yılına ait ortalama net kazanç verilerine göre, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en düşük net gelire sahip ikinci ülke konumunda yer aldığını belirterek, "Sosyal demokrasi ve adaletin hakim olduğu düzeni hep birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan 2024 yılına ait net kazanç verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Verilere göre; Türkiye, kuzey ve batı Avrupa ülkeleri arasında Bulgaristan'ın ardından en düşük net gelire sahip ikinci ülke konumunda yer aldı.

Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki çalışanların hem uzun mesai saatlerine maruz kaldığını hem Avrupa ortalamasının çok altında ücretler aldığını vurgulayarak Türkiye'de yıllık ortalama net kazancın 11 bin 440 avro düzeyinde olduğunu kaydetti. Açıklamada, bu rakamın 2024 yılı itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama aylık net gelir olan 2 bin 464 avronun oldukça gerisinde kaldığı ve Türkiye'de ortalama aylık net gelirin 953 avro olduğu belirtildi.

Demir, Eurostat verilerine atıfta bulunarak, Türkiye'de ortalama haftalık çalışma süresinin 43,1 saat olarak ölçüldüğünü ve bu sürenin Avrupa ülkeleri ortalamasının oldukça üzerinde olduğu kaydetti. Demir, çalışma sürelerine ilişkin olarak, "Bu tablo 2006 yılından beri değişmedi. Çalışanlar uzun mesai saatlerine rağmen insan onuruna yakışmayan ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Bu tablo, Türkiye Yüzyılı söylemleriyle çelişiyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarını eleştiren Demir, "23 yıllık AKP iktidarında güzel ülkemiz emek sömürüsünün merkezi haline geldi" dedi. Halkın bu düzene cevabı sandıkta vereceğini kaydeden Demir, "O gün geldiğinde sosyal demokrasi ve adaletin hakim olduğu yeni bir düzeni hep birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.