Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı

CHP'li Bülbül: CMK Ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne Eşitlenmeli

CHP'li Bülbül: CMK Ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne Eşitlenmeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CMK ücretlerinin avukatlar için yetersiz olduğunu belirterek, bu ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi gerektiğini vurguladı. Genç avukatlar 50 günden fazla süredir bu talep için eylem yapıyor.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CMK ücretlerinin avukatlar için kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanına hukuk fakültesi açıp plansız bir biçimde avukat sayısını arttırırken yaşanabilecek sorunları düşünmeyen hükümet, ücretleri avukatların beklentilerine göre belirlemelidir. Yalnızca avukatlar değil, yurttaşların adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı için de CMK ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi gerekmektedir" dedi.

İstanbul Barosu Genç Avukatları Merkezi, CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül'ü ziyaret etti. 2025 Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne (AAÜT) eşitlenmesini talep eden avukatlar, AAÜT açıklanmadan önce topladıkları 1000 imzayı da Adalet Bakanlığı'na teslim etti.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre ortalama 3-5 yıl süren bir ağır ceza mahkemesi dosyası için ortalama 48 bin lira olan asgari ücretin CMK müdafisine ödemesinin 7 bin 50 lira olduğunu kaydeden avukatlar, "CMK ve Adli Yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretler angarya haline gelmiştir. Angarya Anayasaya aykırıdır. Avukatlar olarak, süreçten doğrudan etkilenenleriz. Siz meslektaşlarımız ve milletvekillerimizden sesimize ses olmanızı talep ediyoruz" dedi.

"Enflasyonun çok altında kalan bu ücretler, avukatların meslek onuruna kesinlikle yakışmamaktadır"

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, genç avukatların CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi talebini destekleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Her yıl aralık ayında Türkiye Barolar Birliği'nin görüşüne başvurarak Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, CMK ücret tarifesini belirler. İlan edilen ücret, ocak ayında yürürlüğe girer. Son yıllarda belirlenen ücretlerde Türkiye Barolar Birliği'nin görüşü dikkate alınmadan, avukatların taleplerine hiç uygun olmayacak şekilde ücretler belirlenmektedir. Belirlenen ücretler, yapılan işi angarya haline getirmektedir. Sonuçlanması yılları bulan ceza dosyasına bakan bir genç avukat, hak ettiğinin çok altında bir ücret almaktadır. Enflasyonun çok altında kalan bu ücretler, avukatların meslek onuruna kesinlikle yakışmamaktadır."

"Yurttaşların adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı için de CMK ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi gerekmektedir"

İstanbul'da genç avukatların "sefalet ücretine" karşı 50 günden fazla bir süredir eylemlerini sürdürdüğünü belirten Bülbül, "'CMK ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlensin' diyorlar. Enflasyonun altında yapılan ücretlendirmeyi avukatlar ve barolar kabul etmiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanına hukuk fakültesi açıp plansız bir biçimde avukat sayısını arttırırken yaşanabilecek sorunları düşünmeyen hükümet, ücretleri avukatların beklentilerine göre belirlemelidir. Yalnızca avukatlar değil, yurttaşların adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı için de CMK ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

O sözlerine açıklık getirdi
img

Acun yarışmadan kovmuştu, son hali inanılmaz
img

Bu kez her şeyi bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Cuma hangi diziler var? 29 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 30 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Başak, Oğlak burcu yorumu! 30 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Kasım günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar 693. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar CANLI izle! 29 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.