CHP'li Bülbül: CMK Ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne Eşitlenmeli

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CMK ücretlerinin avukatlar için kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanına hukuk fakültesi açıp plansız bir biçimde avukat sayısını arttırırken yaşanabilecek sorunları düşünmeyen hükümet, ücretleri avukatların beklentilerine göre belirlemelidir. Yalnızca avukatlar değil, yurttaşların adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı için de CMK ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi gerekmektedir" dedi.

İstanbul Barosu Genç Avukatları Merkezi, CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül'ü ziyaret etti. 2025 Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi'nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne (AAÜT) eşitlenmesini talep eden avukatlar, AAÜT açıklanmadan önce topladıkları 1000 imzayı da Adalet Bakanlığı'na teslim etti.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre ortalama 3-5 yıl süren bir ağır ceza mahkemesi dosyası için ortalama 48 bin lira olan asgari ücretin CMK müdafisine ödemesinin 7 bin 50 lira olduğunu kaydeden avukatlar, "CMK ve Adli Yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretler angarya haline gelmiştir. Angarya Anayasaya aykırıdır. Avukatlar olarak, süreçten doğrudan etkilenenleriz. Siz meslektaşlarımız ve milletvekillerimizden sesimize ses olmanızı talep ediyoruz" dedi.

"Enflasyonun çok altında kalan bu ücretler, avukatların meslek onuruna kesinlikle yakışmamaktadır"

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, genç avukatların CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi talebini destekleyerek şu açıklamayı yaptı:

"Her yıl aralık ayında Türkiye Barolar Birliği'nin görüşüne başvurarak Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, CMK ücret tarifesini belirler. İlan edilen ücret, ocak ayında yürürlüğe girer. Son yıllarda belirlenen ücretlerde Türkiye Barolar Birliği'nin görüşü dikkate alınmadan, avukatların taleplerine hiç uygun olmayacak şekilde ücretler belirlenmektedir. Belirlenen ücretler, yapılan işi angarya haline getirmektedir. Sonuçlanması yılları bulan ceza dosyasına bakan bir genç avukat, hak ettiğinin çok altında bir ücret almaktadır. Enflasyonun çok altında kalan bu ücretler, avukatların meslek onuruna kesinlikle yakışmamaktadır."

"Yurttaşların adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı için de CMK ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi gerekmektedir"

İstanbul'da genç avukatların "sefalet ücretine" karşı 50 günden fazla bir süredir eylemlerini sürdürdüğünü belirten Bülbül, "'CMK ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlensin' diyorlar. Enflasyonun altında yapılan ücretlendirmeyi avukatlar ve barolar kabul etmiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanına hukuk fakültesi açıp plansız bir biçimde avukat sayısını arttırırken yaşanabilecek sorunları düşünmeyen hükümet, ücretleri avukatların beklentilerine göre belirlemelidir. Yalnızca avukatlar değil, yurttaşların adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı için de CMK ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi gerekmektedir" diye konuştu.