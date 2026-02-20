Ali Mahir Başarır: "Emeklimizi de Memleketimizi de Bu Sefaletten Hep Beraber Kurtaracağız, Az Kaldı"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mezitli'de esnaf ziyareti yaptı. Bir vatandaş, "Bizi kurtarın. Biz emekliyiz, bu haldeyiz. Onlar sarayında. Biz bugünü görmemiştik, hiç yaşamamıştık, bizi bu hallere getirdiler. Yeter artık dayanamıyoruz. Allah sizin kuvvetinizi artırsın, bizim başımıza getirsin" dedi. Başarır "Söz veriyorum teyzem; bu adaletsizliği birlikte bitireceğiz. Emeklimizi de memleketimizi de bu sefaletten hep beraber kurtaracağız. Az kaldı" paylaşımını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mezitli'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında bir emekliyle arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından "Söz veriyorum teyzem; bu adaletsizliği birlikte bitireceğiz. Emeklimizi de memleketimizi de bu sefaletten hep beraber kurtaracağız. Az kaldı" notuyla paylaştı.

Emekli vatandaş, Başarır'a "Bizi kurtarın. Biz emekliyiz, bu haldeyiz. Onlar sarayında. Biz bugünü görmemiştik, hiç yaşamamıştık, bizi bu hallere getirdiler. Yeter artık dayanamıyoruz. Allah sizin kuvvetinizi artırsın, bizim başımıza getirsin" dedi.

Kaynak: ANKA