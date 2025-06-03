CHP'li Barut'tan Buğday Alım Fiyatlarına Sert Tepki

CHP'li Barut'tan Buğday Alım Fiyatlarına Sert Tepki
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CHP'li Barut'tan Buğday Alım Fiyatlarına Sert Tepki
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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TMO tarafından açıklanan 13,5 liralık buğday alım fiyatının çiftçi maliyetlerini karşılamadığını belirterek, fiyatın en az 20 lira olarak revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 13.5 lira olarak açıklanan buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Buğday üretim maliyetinin bile 16 lirayı geçtiğini, bu sene kuraklık ve zirai don felaketi nedeniyle rekoltede yüzde 50 düşüş olduğunu belirten Barut, "Bu yapılan çiftçiye kötülüktür. Yanlıştan dönülsün, fiyat en az 20 lira olarak revize edilsin" çağrısında bulundu.

TMO Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TMO'dan duyurulan buğday alım fiyatlarına tepki gösterdi.

Barut, "Eğer çiftçinin istediği bir fiyat olsaydı bunlar mutlaka törenle ya Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da Tarım Bakanına bunu açıklatırdı. Ancak açıklanan fiyatlar maliyetin altında olduğu için ancak yazılı bültenle açıklanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu sene önce kuraklık, ardından zirai donun buğday üreticilerini perişan ettiğini, maliyet yükünün çiftçinin ocağını söndürdüğünü ifade eden Barut, "Çiftçi ekili tarlasını sürdü, kalan yerlerde en az yüzde 30 ile 50 verim kaybı var. İç Anadolu Bölgesi'nde 18 lira, Çukurova'da ise buğday üretim maliyeti 16 liranın üstündeyken, açıklanan bu 13.5 liralık alım fiyatı çiftçinin sonudur" ifadesini kullandı.

"Bu alım fiyatını en az 20 lira olacak şekilde revize edin"

Tarımsal üretim ve çiftçinin sorunlarına çare bulunması gerektiğini aktaran Barut, şunları kaydetti:

"Çiftçinin emeğini heba ederek enflasyonu düşüreceklerini sananlar yanılıyor, üretim olmazsa ne yiyeceğiz? Ürün az olursa fiyatı artmayacak mı? Böyle olursa enflasyon yükselmeyecek mi? Desteklemeleri gündeme getirip ürün alım fiyatına dahil etmek, cahillik değilse bile en hafif tabirle işbilmezliktir. Tarımsal destekler ayrı ürün fiyatı ayrıdır. Çoğu çiftçi bu desteklerden yararlanamaktadır. Tarıma ve üreticiye bu kötülüğe son verilsin. Tarım ve çiftçi olmadan gıda egemenliği de olmaz. Aklınızı başınıza alın, bu alım fiyatını en az 20 lira olacak şekilde revize edin."

Kaynak: ANKA / Güncel
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