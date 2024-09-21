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CHP'li Bakırlıoğlu'ndan İşgücü Uyum Programı Eleştirisi: Okullarda Temizlik Sorunu Yaşanıyor

CHP'li Bakırlıoğlu'ndan İşgücü Uyum Programı Eleştirisi: Okullarda Temizlik Sorunu Yaşanıyor
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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İşgücü Uyum Programı'nın okullarda temizlik sorunlarına yol açtığını belirterek, programa ilişkin eleştirilerde bulundu. Bakırlıoğlu, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarının emekçileri mağdur ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İşgücü Uyum Programının yürürlüğe girmesinin ardından okullarda temizlik sorunları oluştuğunu belirterek, "Program kapsamında haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü ve ücret de ayda 8 bin 447 lira oldu. Bu parayla değil bir ailenin, bir kişinin bile yaşamını sürdürmesi mümkün değil. İŞKUR bu şartlarda çalışacak personel bulamıyor, okulların temizliği ise velilere kalıyor" dedi.

Vehbi Bakırlıoğlu, okullardaki temizlik sorununa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin liralı asgari ücret verildiğini, ancak bu dönem sistem değişerek personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildiğini belirtti. Bakarlıoğlu, "Birçok okulda, temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için ya maddi destek talep ediyor ya da velilere dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizletiyor. Hem kurumları hem de çalışan yurttaşlarımızı mağdur eden, devlet eliyle ucuz iş gücü oluşturmak için ortaya çıkardıkları bu proje sürdürülebilir değildir" ifadelerini kullandı.

"İşgücü Uyum Programı aldatmacadan başka bir şey değil"

İşgücü Uyum Programına başvuran yurttaşların büyük bir çoğunluğunun çalışma koşullarını ve ücreti öğrendikten sonra çalışmaktan vazgeçtiğini ifade eden Bakırlıoğlu, tüm okullarda benzer şikayetlerin oluştuğunu ve birçok okulun temizlik personeli olmadığı ifade etti. Projenin, "Sizi iş sahibi yapacağız deyip en güvencesiz işi" yarattığına kaydeden Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok veliden okullar daha yeni açılmış olmasına rağmen, okulda temizlik personeli olmadığı ya da yetersiz olduğuna dair şikayetler bize ulaşıyor. Neden diye biraz araştırdığımızda ise karşımıza İŞKUR'un İşgücü Uyum Programı çıkıyor. İşgücü Uyum Programı bu haliyle, iktidarın kadın istihdamını yüksek göstermesini sağlayan ve kaynağı İşsizlik Fonu olan aldatmacadan başka bir şey değil. İktidar, gerçek bir istihdam yaratmak yerine, güvencesi ve sürekliliği olmayan ve bir aileyi bırakın bir insanın bile yaşamını sürdürmesi mümkün olmayan ücretlere yurttaşlarımızı mahkum ediyor. Maalesef hiçbir geliri olmayan bazı işsizler, kısa süreli ve düşük ücretli bu çalışma biçimine mecburen razı oluyorlar."

"Hem emekçiler hem de okullardaki öğrenciler mağdur ediliyor"

İşgücü Uyum Programı kapsamında işe alınanların güvencesiz şekilde çalıştığını vurgulayan Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında çalışanlar yasal olarak işçi sayılmadıkları için, İş Kanunu'ndan doğan haklardan da yararlanamıyorlar. Proje kapsamında işe alındıkları kurumda bir yıl içinde en fazla 9 ay kalabiliyorlar. Aynı yerde toplam 24 aydan fazla çalıştırılmıyorlar. Şu an kamuda İUP kapsamında çalışan 100 bin işçi olduğunu tahmin ediliyor. Kuruma yeni işçi almadan, işi ucuza yaptırma projesi olan İşgücü Uyum Programı hem emekçileri hem de okullardaki öğrencileri mağdur ediyor. Birçok okulda, temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için ya maddi destek talep ediyor ya da velilere dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizletiyor. Hem kurumları hem de çalışan yurttaşlarımızı mağdur eden, devlet eliyle ucuz iş gücü oluşturmak için ortaya çıkardıkları bu proje sürdürülebilir değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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