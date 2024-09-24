CHP'li Ayhan Barut: Tarım ve Orman Bakanlığı Sayıştay Raporunda 23 Kusur Bulundu

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sayıştay Başkanlığı'nın 2023 yılı denetim raporuyla Tarım Ve Orman Bakanlığı'nı 23 konuda kusurlu bulunduğuna dikkat çekerek, "Yıllardır Sayıştay raporlarıyla ortaya konan bulgularla ilgili adım atmayan Bakanlık yönetimi, adeta keyfine göre davranıyor, Türkiye Cumhuriyeti derebeylik değil, bir hukuk devletidir. Usulsüzlüğün hesabını soracağız" dedi.

Sayıştay Başkanlığı'nın Tarım Ve Orman Bakanlığı'na ait 2023 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda çok sayıda bulguya yer verildi. Ana bulgular kısmında 18, diğer bulgular bölümünde 5 konuya dikkat çekilen raporda, özellikle ödemeler, borç ve alacaklara ilişkin mali hususlar göze çarptı.

CHP'li Ayhan Barut, söz konusu Sayıştay Raporu'nda yer alan bulguların ürkütücü olduğunu belirterek, " Tarım Ve Orman Bakanlığı'na dair rapor, Türkiye'de tek adam rejiminin yasaları ve yönetmelikleri, kural ve işleyişi yok sayan, liyakatsiz yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Toplam 23 bulguya rağmen, mali tablolarda açıklanamayan, hesabı, teyidi ve karşılaştırılması yapılamayan on milyonlarca liralık tespitlere rağmen bakanlığın olumlu raporlanması da ayrı bir konu" dedi.

"Hukuk devletinde asla olmaması gereken uygulamalara devam ediyorlar"

Sayıştay Raporu'nda yer alan, "Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Bakanlığın mali tabloları ile birlikte sunulması gereken dipnotlar ve açıklamalar Sayıştay'a verilmemiş, bu nedenle mali tablolardaki bilgilerin yeterli, açık ve anlaşılır olup olmadıkları değerlendirilememiştir" ibaresine işaret eden Barut, "Bunlar kafalarına göre hareket etmeye, hukuk devletinde asla olmaması gereken uygulamalara devam ediyorlar" diye tepki gösterdi. 2023 yılı dönem sonu bilançosu ile raporlanan kasa hesaplarının, kasa sayımı tutanakları düzenlenmediğinden teyit edilemediğini bildiren Barut, bu yönetim anlayışının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Usulsüzlüğün hesabını soracağız"

Barut, bakanlığın banka hesapları mevcuduyla ilgili tespit tutanaklarının düzenlenmediği ve muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarının eksik olarak Sayıştay'a sunulduğunu da vurguladı. Barut, raporlarla ortaya konan bulgulara dair şunları kaydetti:

"Bakanlığın raporla ortaya konan çok kusuru var. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının tüm birimleri adına usulünce atanmış muhasebe yetkilisinin kontrolü dışında açılmış banka hesaplarının bulunduğu ve bu hesaplarda yer alan tutarların muhasebeleştirilmediği görülüyor. 2023 yılı dönem sonu bilançosunda proje özel hesaplarıyla raporlanan 59.053.425,97 TL banka mevcudu, banka tespit tutanakları ile teyit edilemiyor. Bakanlık tasarrufuna bırakılan tarım arazilerinin, az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerine dağıtımı projeleri kapsamında ortaya çıkan senetli alacakların muhasebeleştirilmediği ve ilgili senetlerin muhasebe birimlerinde muhafaza edilmediği saptanıyor. 2023 yılı dönem sonu bilançosu ile raporlanan taşınmaz hesaplarına ait taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmadığından, taşınmaz kayıtları tam olarak teyit edilememekle birlikte Bakanlığın yönetiminde ve kullanımındaki taşınmazlarının tamamının mali tablolarda raporlanmadığı tespit ediliyor. Raporu inceleyen herkes görecektir ki, tek adam yönetiminin keyfi, kural ve kaide tanımaz tavrı Bakanlıkta normal kabul ediliyor olmalı. Neredeyse her yıl benzer raporlar çıkmasına karşın kimse adım atmıyor. Her sene Sayıştay raporlarıyla ortaya konan bulgularla ilgili adım atmayan Bakanlık, adeta keyfine göre davranmayı sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti derebeylik değil, bir hukuk devletidir. Usulsüzlüğün hesabını soracağız."