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CHP'li Akbulut: "Motorinin Bu Fiyatlara Ulaşması Demek İğneden İpliğe Her Şeyin Pahalanması Demek"

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CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bir akaryakıt istasyonunda yaptığı açıklamada motorin fiyatlarının 75,40 liraya yükseldiğini belirterek, bu durumun üretici ve çiftçiyi olumsuz etkilediğini ve hayat pahalılığına yol açtığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bir akaryakıt istasyonundan yaptığı açıklamada motorin fiyatlarına tepki gösterdi. Akbulut, "Bu rakamları Türkiye'nin, Türk üreticisinin, Türk çiftçisinin hak etmediğini düşünüyoruz. Motorinin bu fiyatlara ulaşması demek iğneden ipliğe, hayatımızdaki her şeyin bize ne yazık ki çok pahalı bir şekilde önümüze gelmesi demektir" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bir akaryakıt istasyonunda motorin alımı sırasında yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarının üretim maliyetleri ve yaşam pahalılığı üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Akbulut, motorinin özellikle çiftçiler ve üreticiler tarafından yoğun olarak kullanılan bir ürün olduğunu belirterek, "Şu anda benzin istasyonundayız. Motorin alıyoruz, dizel alıyoruz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin en çok kullandığı ürün. O pahalı olunca ne yazık ki bütün ürünler pahalı oluyor. Ona zam gelince bütün ürünler ne yazık ki zamlı oluyor. Arabamızı dolduracağız. Tabii çiftçilerimiz de traktörlerine mazot dolduruyorlar" dedi.

Motorinin litre fiyatına ilişkin değerlendirmede bulunan Akbulut, "75,40 lira oldu, AKP iktidarı sayesinde motorinin bugün geldiği litre fiyatı oluyor. Yaklaşırsanız biraz daha 3 bin lirayı geçtik. Daha hala doluyor" ifadelerini kullandı.

Akbulut, "Bakalım ne kadara şu anda mazotumuzu doldurmak durumunda kalacağız. 7 bin 800 kilometre yapacağız, yine dolduracağız. Her seferinde verdiğimiz para eğer traktörlerimizin her seferinde traktörlerini doldurduklarında ödedikleri para. İşte bu yüzden değişim diyoruz. İşte bu yüzden artık yeter diyoruz" diye konuştu.

Motorin fiyatlarının tüm ürünlerin maliyetini etkilediğini ifade eden Akbulut, "Bu rakamları Türkiye'nin, Türk üreticisinin, Türk çiftçisinin hak etmediğini düşünüyoruz. Türk insanının hak etmediğini düşünüyoruz. Motorinin bu fiyatlara ulaşması demek iğneden ipliğe, hayatımızdaki her şeyin bize ne yazık ki çok pahalı bir şekilde önümüze gelmesi demek. 5 bin lirayı geçti yaklaşırsanız. Dolduramadık daha" dedi.

İzzet Akbulut, açıklamasını, "5 bin 500 lirayı geçtik. Henüz daha dolmadı. 5 bin 575 TL'ye gelirseniz fiyatı da görürseniz. 5 bin 575 TL. Bu ülkede asgari ücret 28 bin TL. Bir depo mazota verdiğimiz 5 bin 575 TL. Fıkra bu kadar" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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