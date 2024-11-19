CHP'li Akay: Eskipazar Hastanesi Heyelan Bölgesinde, Yatırım Boşa Gidiyor

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "2017 yılında 12 milyon lira maliyetle yapılan Eskipazar Devlet Hastanesi zemin yanlış seçildiği için bu hastane yapılıp faaliyete geçtikten sonra kullanılamaz hale geliyor çünkü heyelan var; o kadar yapılan yatırım boşa gidiyor. Buradan defalarca söylediğim halde oranın müsebbipleriyle ilgili henüz bir işlem yapılmadı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay sağlık yatırımlarının yurt dışına değil Anadolu'ya yapılıp eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Milletvekili Akay, şöyle konuştu:

"Yurt dışındaki hastanelere sekiz ayda 214 milyon lira harcanmış"

"Sağlık Bakanlığı yurt dışındaki bazı hastanelere sekiz ayda 214 milyon lira harcanmış. Bu, Sağlık Bakanlığının bütçe raporundan aldığımız bilgiler. 2014 yılında hizmete açılan Nyla Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine 24 milyon 192 bin lira harcanmış, 2014 yılında açılan Somali Mogadişu'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesine 76 milyon harcanmış, 2019 yılında hizmete açılan Nijer'deki Türkiye Dostluk Hastanesine 46 milyon lira harcanmış, 2021 yılında Kırgızistan Bişkek'te açılan hastaneye harcanan para da toplandığında 214 milyon 406 bin liralık bir rakam.

"Merkez ilçelerinde devlet hastanesi olmayan illerimiz var"

Bir taraftan da merkez ilçelerinde devlet hastanesi olmayan illerimiz var. Örneğin Karabük'te yok, Ağrı'da yok, Aksaray'da yok, Amasya'da yok, Adıyaman'da yok, Çorum'da yok, Erzincan, Karaman, Kırşehir, Niğde, Siirt ve Uşak illerimizin merkez ilçelerde kamu adına sağlık hizmeti veren devlet hastanesi bulunmamaktadır. Buradan iktidara bir çağrıda bulunuyoruz: Sağlık yatırımlarını yurt dışına, Afrika'ya değil Anadolu'ya yapıp bu noksanlıkların giderilmesi gerekiyor. Tedavi için ülkemize gelen yabancı hastalara 8 ayda 28 milyon 407 bin lira ödemişiz. Ama bir taraftan da GSS prim borcu için telefonlara yasal takip mesajı geliyor. Borcun ödenmediği takdirde yasal işlemlerin başlatılacağı söyleniyor. Ama bir taraftan da yurt dışından gelen yabancı hastalara devletten 28 milyon lira para ödüyoruz. Kendi yurttaşlarımızın önceliklenmesi gerekir.

"Hastane heyelan bölgesine inşa edilmiş"

2017 yılında 12 milyon lira maliyetle yapılan Eskipazar Devlet Hastanesi zemin yanlış seçildiği için bu hastane yapılıp faaliyete geçtikten sonra kullanılamaz hale geliyor çünkü heyelan var; o kadar yapılan yatırım boşa gidiyor. Buradan defalarca söylediğim halde oranın müsebbipleriyle ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Kim sorumlu? Sorumlu kimse, kamu zararını kim teşkil ettirmişse bu olayla ilgili açığa çıkarılıp yasal işlemlerin yapılması lazım. Şimdi, bir taraftan Eskipazar'da hastane yok, burası kurtarılmaya çalışılıyor, güçlendirilmeye çalışılıyor ama çok yüksek tutarlarda ödenek ayırmak gerekiyor.

"Karabük'teki hastaneler yenisi yapılmak üzere yıkıldı fakat yapılmadı"

İlimizde faaliyet gösteren hastaneler yıkılmış, yenisi yapılmak üzere fakat yapılmamış. Şimdi, devlet hastanesi vardı, yıkılmış yerine 61 ünitelik diş hastanesi yapılmış. Beşbinevler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi vardı, o da yıkılıyor, yerine Karabük Üniversitesi'ne meslek yüksekokulu yapmak üzere 14 milyon civarında ciddi bir para harcanıyor fakat sonra vazgeçiliyor, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek bina yapılmaya çalışılıyor ve bir 10 milyon da onun için harcanıyor. Yani kaynakların nasıl savurganca ve verimsiz kullanıldığıyla ilgili bir örnek. Burayla ilgili de bu yanlışı yapanlardan hesap sorulması gerekiyor ama şu ana kadar sorulmadı."