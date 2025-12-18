Haberler

Mustafa Adıgüzel: "Türkiye'de Kişi Başına Milli Gelir 17 Bin Dolar Değil, 5 Bin 500 Dolardır"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TÜİK'in açıkladığı kişi başına düşen milli gelirin 17 bin dolar olduğu iddialarını yalanlayarak, rakamın 5.500 dolar olması gerektiğini ve asgari ücretin en az 39 bin lira olması gerektiğini belirtti.

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TÜİK'in "kişi başına düşen milli gelirin 17 bin dolar olduğu" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "resmi dolar enflasyonu, Türkiye'deki dolar kurunun baskılanması ve göçmen nüfus hesaba katıldığında kişi başına düşen milli gelirin 5 bin 500 dolar olduğunu" söyledi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, asgari ücret belirleme sürecine ve  TÜİK'in açıkladığı kişi başına düşen milli gelire ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün ikinci toplantısının yapacağını hatırlatan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Yani buradan da bir şey çıkmayacağını görüyoruz. Bakan, 'bugün de bir rakam beklemeyelim' diyor. Ne bekleyelim? İşçi rakam bekliyor başka ne bekleyebilir? Bu zor şartlarda bu fiyatlarla ev geçindirmeye çalışıyorlar. Esas Maliye Bakanı olacak kişiler asgari ücretliler. Çünkü bu rakamlarla bir evi geçindirdiklerine göre Türkiye'yi de yönetirler. Şu anda Çalışma Bakanının ve komisyondaki kamu adına temsilcilik yapanların yaptığı şey şu; suçlarına işçileri ve işçi temsilcilerini ortak etmeye çalışmak. Burada çıkacak olan kötü bir rakama onları da ortak etmeye çalışıyorlar. Biz CHP olarak şunu bekliyoruz; dolar üzerinden hesap yapmak şu anki Türkiye koşulları için uygun değil. Esas reel olan altın gramı üzerinden hesap yapmak lazım. Son 3-4 yıla bakın altının artış trendi ile asgari ücretteki artış trendi aynı değil. Bu hesaptan baktığımızda ve özellikle de yıl sonundaki enflasyonu hesaba kattığınızda bugünkü asgari ücretin en az 40 bin olması lazım."

"Bu zor ekonomik koşullarda asgari ücrete beklediğimiz en az 39 bin liradır"

"TÜİK'in kişi başı milli gelirin 17 bin dolar olduğuna ilişki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılmaz bir rakam. Bu nasıl olabilir diye bakıyoruz. Onların hesapladıkları sistemden düzeltme yaparak gerek rakama ulaştık. Her şeyden önce dolar enflasyonu denilen bir şey var. Amerika'da bile açıklanan resmi dolar enflasyonu yüzde 80. Yani 2002'deki rakamlara göre onu revize etmeniz lazım. İkincisi; Türkiye'de bütün ekonomistlerin söylediği bir gerçek var, Türkiye'de dolar baskılanmış durumda. Reel rakam doların 60-65 lira olması gerektiği yönünde. Türkiye'de çalışan kesim, ekonomiye katkı veren kesim göçmen nüfusuyla beraber 96 milyon. Ama siz 96 milyonla oluşan bir ekonomiyi 86 milyon nüfusa bölüyorsunuz. 10 milyonu dışarıda bırakıyorsunuz. Bütün bu düzeltmeler yapıldığı zaman yani dolar enflasyonu, Türkiye'deki reel dolar miktarı ve reel nüfus dikkate alındığında bugün Türkiye'de kişi başına milli gelir 5 bin 500 dolardır. Yani 23 senede getirdikleri nokta 3 bin 600 dolardan 5 bin 500 dolardır. TÜİK'in söylediği diğer bütün yalanlar gibi kişi başı milli gelirin 17 bin dolar olduğu da bir yalandır. Bu sebeple bu zor ekonomik koşullarda asgari ücrete beklediğimiz en az 39 bin liradır. Bunun altındaki tüm rakamlar çalışan kesimin aleyhinedir ve Bakan Işıkhan'ın da sürekli her toplantıda yaptığı şey bu işçileri de kendi günahına, kendi suçlarına ortak etme çabasıdır."

