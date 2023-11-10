CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Şişli Cemal Reşat Rey Konser Salonu’nda düzenlediği “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri Ata Türküleri” etkinliğinde konuştu. Çelik “Atatürk’ten aldığımız inanç, umut ve kararlılıkla ve onun ilkeleriyle demokratik Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkenin güzel insanlarına adil, demokratik, eşit ve özgür bir hayat sunmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 'Atatürk'ten Aldığımız İnanç, Umut ve Kararlılıkla ve Onun İlkeleriyle Demokratik Türkiye Mücadelemizi...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Şişli Cemal Reşat Rey Konser Salonu'nda düzenlediği "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri Ata Türküleri" etkinliğinde konuştu. Çelik "Atatürk'ten aldığımız inanç, umut ve kararlılıkla ve onun ilkeleriyle demokratik Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkenin güzel insanlarına adil, demokratik, eşit ve özgür bir hayat sunmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıldönümü nedeniyle Şişli Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri Ata Türküleri" düzenledi.

Konsere; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Yönetimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Parti Meclisi üyeleri, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve İBB Meclis üyeleri katıldı. Anma Konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinliğin açılışı konuşmasını yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sözlerine salondaki konukları selamlayarak başladı ve "Ebediyete uğurlayışımızın 85. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla minnetle ve özlemle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Atatürk bize güç vermeye, ilham olmaya devam ediyor. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde en büyük mücadele azmini ve kararlılığını yine ondan alıyoruz" dedi.

Atatürk'ün umutsuzluk anlarında sarf ettiği "umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" sözlerini hatırlatan Çelik şöyle konuştu:

"Bir umudun peşinde Samsun'a, Sivas'a, Amasya'ya giden, oradan da Afyon'dan İzmir'e akan orduların en önünde olmuştur. Sürgün edildiği İstanbul'a kurtarıcı olarak gelmiş, başına ödüller konulduğunda dahi umudundan asla vazgeçmemiştir."

"ÖLÜMSÜZ BİR KAHRAMAN OLMUŞTUR"

Atatürk ve onun umuda olan inancını "İşte Atamızın bizlere emaneti eşsiz Cumhuriyet de büyük bir inancın ve umudun eseridir. Bu inanç insana ve sevgiye dairdir" ifadeleriyle anlatan Çelik şunları söyledi:

"O yangın mavisi gözleriyle, çok sevmiştir halkını Atatürk. Köylüsünü sevmiştir. İşçisini, mazlum çocuklarını. Yürekten, tüm varlığıyla sevmiştir. ve bu sonsuz sevgiyle, ömrünün en büyük mücadelesini verirken büyümüş, enginlere sığmamıştır. Umutsuzluğa bir an bile kapılmamış, hayatının her bir anını halkına adamış, bugün aklı hür, vicdanı hür milyonların sevgiyle atan kalbinde ölümsüz bir kahraman olmuştur."

"O'NU ANLAMAK GAZİ'NİN YÜREĞİNİ HİSSETMEKTİR"

Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Emperyalizme karşı verdiğimiz onurlu mücadelemizin eseri Cumhuriyetimizin bu zorlu günlerinde bir kez daha görüyoruz ki; Mustafa Kemal'in izinden yürümek, o'nun mirasını, dehasını, kahramanlıklarını yalnızca ezberlemek değil, O'nu yaşamın her alanında bir yol gösterici edinmektir. En büyük mutluluğu çocuklara öğretmenlik ederken bulan Gazi'nin yüreğini tanımak demektir. Halkına insanca bir yaşam isteyen büyük liderin izindeki o insan olmak demektir."

"ATATÜRK BU ÜLKENİN MAYASINDADIR"

Salona "Büyük bir umudun, sevginin ve inancın neferleriyiz" sözleriyle seslenen Çelik, tarihten örnekler vererek topluma mal olmuş sanatçı, siyasetçi ve yazarlarda vücut bulan bu inanca ilişkin şöyle konuştu:

"Biz ıssız bir köy tepesinde okul açan Hasan Ali Yücel ve arkadaşlarının izindeyiz. Biz seçme seçilme hakkının geldiği dönemde sandık başında ilk kez oy kullanmaya giden kadınların izindeyiz. ve biz o sandıktan çıkan ilk kadın muhtar Gül Esin'in ve Cumhuriyetçi Kubilay'ın izindeyiz. 6. Filo'yu denize döken üç fidanın izindeyiz. 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' diyen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının içindeyiz. ve biz aydınlanma uğruna hayatını vermiş Bahriye Üçok'un izindeyiz. Biz yalnız halkı için yazan, yiğit insan, Uğur Mumcu'nun izindeyiz. Onlar bütün cumhuriyet aydınlarımız, burada sayamayacağımız kadar çok olan bütün cumhuriyet aydınlarımız, bizlere Cumhuriyet'in armağanı. bizlere ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı… Atatürk bu ülkenin mayasıdır diyorum."

"DEMOKRATİK TÜRKİYE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, anayasal düzenin tehlike altında olduğu, hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığı, kuvvetler ayrılığının bir kenara itildiği, halkın yoksulluk ve sefalet içerisine sürüklendiği bugünlerde; Atatürk'ten aldığımız inanç, umut ve kararlılıkla ve onun ilkeleriyle demokratik Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkenin güzel insanlarına adil, demokratik, eşit ve özgür bir hayat sunmak için var gücümüzle çalışacağız."

"YARIN SAAT 14'TE SİRKECİ PTT ÖNÜNDEN YARGITAY ÜYELERİNE ANAYASA KİTAPÇIĞI YOLLAYACAĞIZ"

Çelik, AYM ve anayasaya karşı dönük başkaldırı olarak tanımlanan olaya değinerek, konuya ilişkin aldıkları eylem kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bu arada gündem çok sıcak biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'yle ilgili süreç. Bugün 39 ilçemizde seçim ve hukuk işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılarımızı bir toplantıya davet ettik. Onların aldığı bir kararla yarın saat 14'te bütün örgütümüzle Sirkeci PTT binasının önünde olacağız. O suç duyurusunda bulunan Yargıtay üyelerine, postayla anayasa kitapçığı göndereceğiz. Onların anayasayı çok iyi bilmeleri gerekiyor. Defalarca okumaları gerekiyor. Ancak ülkemizin en üst yargı organına bu şekilde tehditle, bu şekilde bir kalkışmayla bir süreci yürüten Yargıtay üyelerine, yarın saat 14'te Sirkeci Garı'nda anayasa kitapçığını hep birlikte örgütümüzle, postayla göndererek bir kez daha onlara anayasanın, anayasal düzenin ne olduğunu göstermek istiyoruz."

Çelik, ayrıca pazartesiden itibaren Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemleri gerçekleştireceklerini belirterek "Anayasal düzenin korunmasına yönelik bir nöbet gerçekleştireceğiz. Bugün, yarın pazartesi ve bundan sonra bu ülkede bu topraklarda zulme uğrayan kim varsa onun yanında olacağız. Cumhuriyet değerlerimizi koruyup korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırmak için büyük bir mücadele vermeye devam edeceğiz."

Çelik'in konuşmasının ardından Ali Altay ve orkestrası, "Ata Türküleri" konseri verdi. Çelik, Altay'a konser sonrasında çiçek ve plaket takdim etti.