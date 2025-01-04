Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silah gömecekler ya da gömülecekler, teröristler için üçüncü bir yol yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net terörle mücadele mesajı
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Yasa dışı bahis Kerimcan Durmaz'ın da başını yaktı
Kerimcan'ın da başı büyük dertte

Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli maaşlarının artırılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilere çağrıda bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Buradan bir kez daha TBMM'deki bütün partilere sesleniyorum; gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars programı kapsamında, ilk olarak STK temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Özel'e toplantıda STK temsilcilerinin sorunlarını ve önerilerini dinledi. Ardından Kars İl Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Özel, bina önünde vatandaşlara hitap eden Özel, beklentilerin altında kalan emekli maaşlarıyla ilgili diğer siyasi partilere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARALIM"

"Bugün için Kars'taki ortalama kira 11 bin lira yani ödenen toplam kiraları ev sayısına bölünce 11 bin lira. 14 bin 500 lira maaş vereceksin, 11 bin lira kira olacaksın, 3 bin 500 lirayla geçin diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan mazallah sokakta kalırsın" diyen Özel, "Bunun için buradan bir kez daha TBMM'deki bütün partilere sesleniyorum; gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım ve tekrar ediyorum CHP iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi 1.5 asgari ücret olacaktır, söz veriyoruz. Buradan hesap kitap bilen herkese söylüyorum; 'Suriye'yi konuşalım.' Hayır. Emekliyi konuşalım, asgari ücreti konuşalım, geçim sıkıntısını konuşalım, başka konular konuşalım. Gelin Kars'ta bir dolaşın, sokak ne konuşuyor Allah aşkına. Bakın bir kez daha söylüyorum; gerçek enflasyon yüzde 81. TÜİK ite kaka yüzde 44 gösterdi. Siz asgari ücrete yüzde 30, emekliye yüzde 11 ve yüzde 14 zam yapıyorsunuz. Bu maaşlarla asla ve asla geçinmek mümkün değildir. Bir yıl önce beğenmediğimiz 17 bin 2 lira, 5 çeyrek altın alırken bugün 4.5 çeyrek altın alıyor. Yani bir yılda '2 bin 500 lira kayıp' dedim, çeyrek altın hesabıyla da kayıp" ifadelerine yer verdi.

"BUGÜN 14 BİN 500 LİRAYLA KİM GEÇİNEBİLİR?"

En düşük emekli maaşının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 14 bin 500 lira olacağını vurgulayan Özel, "Şimdi dün hep birlikte enflasyonu gözledik. Enflasyonu yüzde 1 açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Tayyip Bey'i üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde 1, normalde aylık enflasyonu hocalar yüzde 3 hesaplamış, TÜİK yüzde 1. Neye tenezzül ediyorlar? O rakama göre emekliye zam verilecek ya, memur emeklisine yüzde 13 değil, yüzde 11 vermek için. İşçi emeklisine yüzde 16 değil yüzde 14 vermek için. Yani emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları bir iş. Bir de en düşük emekli maaşı var. Geçen sene 10 bin lira yaptılar, altı ay isyan ettik. Bu enflasyon ortamında 12 bin 500 lira yapmışlardı. Şimdi bir kez daha kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Kök maaşlara, 'En düşük emekli maaşı şunun altında olamaz' maddesi koyacaklar. Konulmalı. Bizim beklentimiz emekli maaşının en az bir asgari ücret olmasıdır. Bunu söyleyince kimsenin kulağına, gözüne çok gelmesin. Bu hükümetin hemen öncesinde görevi yapan hükümet, o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti, Ecevit'in hükümeti. Geldiği gün en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12 bin 500 lira ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bunu 14 bin 500 lira yapacaklar. Bugün 14 bin 500 lirayla kim geçinebilir? Bugün bir AK Partili, bir MHP'li çıksın karşıma '14 bin 500 lirayla geçim olabilir' desin" şeklinde konuştu.

"DOĞALGAZ KONUTLARA YARI FİYATINA VERİLECEK"

İktidar olmaları durumunda kış koşullarının çetin geçtiği illerde doğalgazı yarı fiyatına vereceklerini belirten Özel, "İlk seçimlerde Kars Belediyesi'ni de CHP olarak alacağız söz veriyorum sizlere. Öncelikle buradan Türkiye'yi yönetenlere, Kars'tan, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu ama insanlarının gözünün feriyle ısınan bu meydandan şunu ifade etmek isterim; bu şehirler doğalgaz ile ısınıyor. Doğalgaz olmayan ilçeler kömürle ısınıyor. Benim memleketim Manisa'da hava 15 derece oluyor, kış diyoruz. Burada dün eksi 17 derecede miting yaptık. Bugün de burada sıfırın altında derecelerde size sesleniyoruz. Ben meydandayım, ben sokaktayım. Ben Karslıların yanındayım, o bugün Samsun'da kendi atadıklarına kendini alkışlattıracağı il kongresi için sıcak salonlarda. Onun soğuktan, vatandaşın halinden, garibanın halinden, emekliden, emekçiden, esnaftan, hayvancılıkla uğraşandan yana derdi yok. Onun derdi beşli çete, onun derdi kırk haramiler. Bizim derdimiz vatan evlatların, onun derdi bakan evlatları. O yüzden Sayın Erdoğan'a 'Şunu yap' demiyorum. Ama diyorum ki; Sayın Erdoğan sen bugün kendini Samsun'da seni seçenlere alkışlat ama CHP iktidarında bu Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da, Erzurum'da, Van'da çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü her yerde doğalgaz konutlara yarı fiyatına verilecek. Bunu da buradan müjdeliyorum" dedi.

Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Demet Sağıroğlu'nun klibindeki küçük çocuk bakın kim çıktı
img

Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor
img

Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Özgür efendi sende çek o kirli elini milletin üzerinden. Yeter bee. Yetmedimi milleti oyalayip kandırdığınız. Hepiniz digerinin lacivertisiniz. Sizden gelecek hayır Allah'tan gelsin.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Özgür yine yanlış yollarda . Bu üslupla hem işçinin hem de diğer emeklilerin tepkisini çekersin . 9000 gün primle emekli olmuş adam şu an asgari ücret kadar almıyor. Sen 3000 günle emekli olan kişinin maaşını nasıl asgari ücrete çıkarmayı teklif edersin . Sen adaleti hakkaniyetş teklif edeceksin . Bu kafada gidersen bir b.k olmaz.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Ozkan:

yine iyi sallıyorsun Özgür Özel

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

La olm sen önce izmir ve ibb deki çalışanlarla ilgilen, son sözleşmede kuruş zam vermediniz sosyal yardım adı altında sendikanız oturma eylemi yapmasına rağmen hem de. Ne sallıyon..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

ibb ve izmirde kendinizden olanlar dahil herkes isyanda, ilk önce bizimkiler sevdi şimdi de hükümet diyor adamlar, sen neyin peşindesin?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Yalan makinesini en hızlı siyasiler bozar, kolay değil halkın kandırıp tepelere çıkacaklar ki daha iyi indiragandi yapabilsinler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Diğer emekliler başka ülkenin vatandaşımı oluyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtayfun najim:

hep boş bugas sadak veriyorlar sanki emekliye

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer Top:

hala akıllanmayan ak koyunlar var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGazi Göktas:

emeklilerin bu seviyede maaş almasının sebebi sensin Özgur bey sizler EYT yi desteklemeseydiniz şimdi emekliler.asgari ücret kadar maaş alıyor olacaklardı EYT normal emekliyide bitirdi sayenizde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
AK Parti cephesinden herkesin merak ettiği "Öcalan" sorusuna yanıt
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4-5 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.