Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars programı kapsamında, ilk olarak STK temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Özel'e toplantıda STK temsilcilerinin sorunlarını ve önerilerini dinledi. Ardından Kars İl Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Özel, bina önünde vatandaşlara hitap eden Özel, beklentilerin altında kalan emekli maaşlarıyla ilgili diğer siyasi partilere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARALIM"

"Bugün için Kars'taki ortalama kira 11 bin lira yani ödenen toplam kiraları ev sayısına bölünce 11 bin lira. 14 bin 500 lira maaş vereceksin, 11 bin lira kira olacaksın, 3 bin 500 lirayla geçin diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan mazallah sokakta kalırsın" diyen Özel, "Bunun için buradan bir kez daha TBMM'deki bütün partilere sesleniyorum; gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım ve tekrar ediyorum CHP iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi 1.5 asgari ücret olacaktır, söz veriyoruz. Buradan hesap kitap bilen herkese söylüyorum; 'Suriye'yi konuşalım.' Hayır. Emekliyi konuşalım, asgari ücreti konuşalım, geçim sıkıntısını konuşalım, başka konular konuşalım. Gelin Kars'ta bir dolaşın, sokak ne konuşuyor Allah aşkına. Bakın bir kez daha söylüyorum; gerçek enflasyon yüzde 81. TÜİK ite kaka yüzde 44 gösterdi. Siz asgari ücrete yüzde 30, emekliye yüzde 11 ve yüzde 14 zam yapıyorsunuz. Bu maaşlarla asla ve asla geçinmek mümkün değildir. Bir yıl önce beğenmediğimiz 17 bin 2 lira, 5 çeyrek altın alırken bugün 4.5 çeyrek altın alıyor. Yani bir yılda '2 bin 500 lira kayıp' dedim, çeyrek altın hesabıyla da kayıp" ifadelerine yer verdi.

"BUGÜN 14 BİN 500 LİRAYLA KİM GEÇİNEBİLİR?"

En düşük emekli maaşının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 14 bin 500 lira olacağını vurgulayan Özel, "Şimdi dün hep birlikte enflasyonu gözledik. Enflasyonu yüzde 1 açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Tayyip Bey'i üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde 1, normalde aylık enflasyonu hocalar yüzde 3 hesaplamış, TÜİK yüzde 1. Neye tenezzül ediyorlar? O rakama göre emekliye zam verilecek ya, memur emeklisine yüzde 13 değil, yüzde 11 vermek için. İşçi emeklisine yüzde 16 değil yüzde 14 vermek için. Yani emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları bir iş. Bir de en düşük emekli maaşı var. Geçen sene 10 bin lira yaptılar, altı ay isyan ettik. Bu enflasyon ortamında 12 bin 500 lira yapmışlardı. Şimdi bir kez daha kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Kök maaşlara, 'En düşük emekli maaşı şunun altında olamaz' maddesi koyacaklar. Konulmalı. Bizim beklentimiz emekli maaşının en az bir asgari ücret olmasıdır. Bunu söyleyince kimsenin kulağına, gözüne çok gelmesin. Bu hükümetin hemen öncesinde görevi yapan hükümet, o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti, Ecevit'in hükümeti. Geldiği gün en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12 bin 500 lira ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bunu 14 bin 500 lira yapacaklar. Bugün 14 bin 500 lirayla kim geçinebilir? Bugün bir AK Partili, bir MHP'li çıksın karşıma '14 bin 500 lirayla geçim olabilir' desin" şeklinde konuştu.

"DOĞALGAZ KONUTLARA YARI FİYATINA VERİLECEK"

İktidar olmaları durumunda kış koşullarının çetin geçtiği illerde doğalgazı yarı fiyatına vereceklerini belirten Özel, "İlk seçimlerde Kars Belediyesi'ni de CHP olarak alacağız söz veriyorum sizlere. Öncelikle buradan Türkiye'yi yönetenlere, Kars'tan, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu ama insanlarının gözünün feriyle ısınan bu meydandan şunu ifade etmek isterim; bu şehirler doğalgaz ile ısınıyor. Doğalgaz olmayan ilçeler kömürle ısınıyor. Benim memleketim Manisa'da hava 15 derece oluyor, kış diyoruz. Burada dün eksi 17 derecede miting yaptık. Bugün de burada sıfırın altında derecelerde size sesleniyoruz. Ben meydandayım, ben sokaktayım. Ben Karslıların yanındayım, o bugün Samsun'da kendi atadıklarına kendini alkışlattıracağı il kongresi için sıcak salonlarda. Onun soğuktan, vatandaşın halinden, garibanın halinden, emekliden, emekçiden, esnaftan, hayvancılıkla uğraşandan yana derdi yok. Onun derdi beşli çete, onun derdi kırk haramiler. Bizim derdimiz vatan evlatların, onun derdi bakan evlatları. O yüzden Sayın Erdoğan'a 'Şunu yap' demiyorum. Ama diyorum ki; Sayın Erdoğan sen bugün kendini Samsun'da seni seçenlere alkışlat ama CHP iktidarında bu Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da, Erzurum'da, Van'da çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü her yerde doğalgaz konutlara yarı fiyatına verilecek. Bunu da buradan müjdeliyorum" dedi.