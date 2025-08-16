CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kırşehir ve Nevşehir Ziyaretleri

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir'de partisinin İl Başkanlığını, Belediyeyi, Emekliler Lokali'ni ziyaret edecek; Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışında yer alacak, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na ve Postnişin Veliyettin Ulusoy'a ziyarette bulunacak, 62. Ulusal ve 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ile Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kırşehir/12.00/13.00/14.00/Nevşehir/16.00/17.00/18.00/19.45/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Kocaelispor-Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/19.00/Antalya/İzmir/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer-Boluspor, Pendikspor-Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Çorum FK maçlarıyla sürecek.

(Ankara/16.30/İstanbul/19.00/21.30/Adana/21.30) (Fotoğraflı)

***

