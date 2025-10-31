CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta Yolsuzluk ve Adalet Üzerine Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Esenyurt'ta katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'ta olduklarını söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in tutuklanmasından beri Esenyurt Meydanı'nda kendileriyle birlikte dayanan muhalefet partileri, dernekler ve İstanbul'un bütün dinamiklerine teşekkür eden Özel, "İyi ki varsınız. Bu meydan, Esenyurt kurtuluşun tek başına olmadığını, 'Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.' dediğimizi Türkiye'ye duyurdu." dedi.

Özel, Ahmet Özer'in ömrünü Türk-Kürt kardeşliğine adayan bir bilim insanı olduğunu, yerel seçimlerde kendisine güvenip inandıklarını ifade ederek, "Buradan Türkiye'ye Esenyurt İttifakı'nın sesini, Türklerle Kürtlerin kardeşliğinin önemini, iradeleri ortaklaştırarak bir büyük başarının kazanılabileceğini, dostluğu ve kardeşliği gösterdik. Yüzde 51 oyla Türkiye'nin en büyük ilçesini bir rekora imza atarak Ahmet Özer'e teslim ettiniz." diye konuştu.

Ahmet Özer'in 209 gün görevde kaldığını, bu sürede AŞ evi, kreş açtığını, imar sorunlarını çözdüğünü kaydeden Özel, şunları söyledi:

"Bir yıl önce bu işleri yapan ve nicelerini yapmak için heyecanla koşturan Ahmet Özer'i laf aramızda teröristtir diye, teröre destek veriyor diye tutukladılar. O günlerde birileri kent uzlaşını suç sayıyordu ve iddianamelere şöyle yazıyordu, 'Batıda belediye kazanacak gücü olmayan Kürtler, kent uzlaşısıyla belediye meclislerinde görevlendirilmek suretiyle Kürtlerin oyları alınmış, onlara belediye meclislerinde temsil imkanı tanınmıştır.' Bu kent uzlaşısıyla ilgili arkadaşlarımıza sorulan sorunun özü, tam ortası. Diyorlar ki 'Siz Kürtleri listelere yazdınız, onlardan oy aldınız. Onlara hak etmedikleri bir temsil verdiniz.' Buradan bu gafillere söylüyorum. Bunun adı suç değildir, bunun adı demokrasidir, demokratik siyasettir. Suçsa, o suçun tek sahibi benim. Buradayım, hepsini ben üstleniyorum."

Özel, "Size söz veriyorum çok uzakta olmayan bir gün Ahmet Özer çıkacak, buraya gelecek, hep birlikte belediyeye gideceğiz. O zaman Ahmet Özer'in ak alnına değil ama ak ellerine ellerimle kına yakacağım o gün. Söz veriyorum." dedi.

Bugün Tuncay Mollaveisoğlu'yla görüştüklerini kaydeden Özel, "Tele 1'i belki Tele 1 olarak değil ama oradaki kadrolarıyla Tele 1'i bir başka yerde yaşatacağız, sonuna kadar da arkasında duracağız, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Esenyurt'un kardeşliği, dostluğu, komşuluğunun Türkiye'nin geleceğine örnek olacağını dile getiren Özel, "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni, Boşnak'ı kim varsa, 83 millet hep birlikte tek çatı altında Türkiye Cumhuriyeti'nde eşit olarak yaşayacak." diye konuştu.

Özel, kanuna göre Gayrisafi Milli Hasıla'nın yüzde 1'inin çiftçilere destekleme olarak verilmek zorunda olduğunu, ancak bütçe kanununda ise bu oranın yüzde 0,2'de kaldığını dile getirdi.

27 Avrupa Birliği ülkesinde toplam 13 milyon işsiz olduğunu, tek başına Türkiye'de 13,5 milyon işsiz bulunduğunu savunan Özel, "27 Avrupa Birliği ülkesinde yıllık enflasyon ortalama yüzde 3, Türkiye'de yüzde 33. Ben hem gençlere söylüyorum, hem hepimize söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir kere emek karşılığını alacak. Biz gençler için yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa vadediyoruz. Emekliye, asgari ücretliye insanca geçinecekleri maaş vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Ahmet Özer'in 3 Kasım duruşmasından beraat bekliyoruz hem 3 Kasım'daki, 4 Kasım'daki tensip zaptından bütün arkadaşlarımıza tutuksuz yargılama bekliyoruz. En sonunda da hepimiz, eninde sonunda adalet bekliyoruz ve hep beraber Esenyurt'tan son kez sesimizi yükseltiyoruz. Hak, hukuk, adalet. Bu kötü gidişi durduracağız, irademize de memleketimize de sahip çıkacağız. Dostça, kardeşçe, güzel yarınları birlikte kuracağız."

???????