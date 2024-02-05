CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Laiklik İlkesi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 87'nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 87'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişinin 87'nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."