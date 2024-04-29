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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amedspor'u tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti ve yeni sezonda başarılar diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" dedi.

Amedspor, dün akşam Somaspor ile oynadığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel

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