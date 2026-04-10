CHP Genel Başkanı Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ara seçimle ilgili talebimiz nettir ama 'Ara seçim talebinden vazgeçer misiniz?' derseniz, onu ortadan kaldırabilecek tek şey erken seçimin tarihinin ilan edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a partinin genel merkezinde ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından Özel ile Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özel, Babacan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, gündeme ilişkin değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Özel, "siyasi ahlak yasası" uygulamasının her iki partinin de kendi geçmiş uygulamalarında yer aldığını, CHP'nin belediye başkanlarından taahhütname ve mal bildirimi istediğini dile getirdi.

Siyasi Etik Kanunu taslağının 8 yıldır TBMM'deki ilgili komisyonda beklediğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Bu kanunun yerel yönetimleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini de tam olarak kapsayacak şekilde genişletilerek Meclis'te bir an önce kanunlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Genel başkanlar, Cumhurbaşkanı, bakanlar ve belediye başkanlarının açık, şeffaf olması ve nasıl elde edildiği konusunda da hesap verilebilir olması gerektiğini ifade ediyoruz."

Özel, "ara seçim" konusunda yaklaşımlarını daha önce dile getirdiklerini belirterek, Babacan'ın da görüşünü açıkladığını söyledi.

Özel, "Biz siyasi parti ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra Sayın Numan Kurtulmuş'a da bu konuda bir görüşme talebimizi ileteceğiz ve konuyu Meclis zemininde tartışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın açıklamaları

Babacan, ziyarette pek çok konuyu konuştuklarını, bunlardan birinin de ABD/İsrail-İran Savaşı olduğunu söyledi.

"Bu savaş, uluslararası hukuka aykırıdır, Birleşmiş Milletler şartına aykırıdır, hatta ABD kendi iç hukukuna da aykırıdır." ifadelerini kullanan Babacan, uluslararası düzenin yok sayıldığını dile getirdi.

Savaşın devam ettiğini, geçici ateşkes sağlandığını ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını belirten Babacan, " Lübnan'da çatışmalar devam ettiği sürece Pakistan'da başlatılması düşünülen müzakereler, diplomasi masasının rahat çalışması, sonuç alması da mümkün olmayacak. Bizim çağrımız bir an önce Lübnan dahil tüm sahada silahların susması, diplomasi için bir fırsat olması, bu geçici ateşkesin kalıcı ateşkes haline gelmesi, arkasından da barış görüşmelerinin başlayacağı bir zeminde mutabık kalınması. Umarız ki aklıselim galip gelir." diye konuştu.

Savaşın Türkiye'yi ve çok geniş bir coğrafyayı etkilediğini aktaran Babacan, " İsrail'de Netanyahu hükümeti değişmedikten sonra bölgemize huzur gelmeyeceğini çok açık bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Babacan, Özel ile görüşmelerinde gündeme gelen konulardan birinin de temiz yönetim adımları olduğunu, bunların yolsuzlukla mücadele, devlet ile belediye yönetiminde etik kurallar ve TBMM'de nasıl yasa haline getirileceği olduğunu ifade etti.

Özel ile görüşmede "ara seçim" ve "erken genel seçim" konularının da yer aldığını ifade eden Babacan, "Türkiye'de artık seçim konuşulmaya başlanmıştır. Baktığımızda artık ufukta bir seçim görünmektedir. Bu seçimin de mutlaka ve mutlaka mümkün olan en kısa zamanda bir erken seçim olmasıdır." diye konuştu.

Özel ve Babacan soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özel ile DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonun, cari açığın ve bütçe açığının artabileceği, büyümenin ise düşebileceği" yönündeki açıklaması hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine Babacan, "Savaşı ve petrol fiyatlarını bahane ederek zaten ulaşamayacakları enflasyon hedeflerini güncellemek beyhudedir. Yapılması gereken, Türkiye'ye bir an önce yeni bir ekonomik programla ve dürüst, ehil kadrolarla sahip çıkmaktır. Erken genel seçimden başka çare yoktur." dedi.

Özel de savaşın bütün ülkeleri etkilediğini, savaşa en hazırlıksız yakalananlardan birinin de Türkiye olduğunu savundu.

Özel, "Mazeret duymak değil seçim tarihini duymak istiyoruz. Ara seçimle ilgili talebimiz nettir ama 'Ara seçim talebinden vazgeçer misiniz?' derseniz, onu ortadan kaldırabilecek tek şey erken seçimin tarihinin ilan edilmesidir. Milletin önüne bir sandık koyarlarsa millet tüm sorunları çözecek bir çözümü sandıkta üretecektir." ifadelerini kullandı.

Babacan, "ara seçim" konusunda yöneltilen soru üzerine Anayasa'nın ilgili hükümlerinin açık olduğunu, hüküm neyse uygulanması gerektiğini ve uygulanmasıyla ilgili sorumlu kurumun ise TBMM olduğunu sözlerine ekledi.