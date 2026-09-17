CHP Genel Başkan Yardımcıları Saraç ve Demirci’den TÜED’e ziyaret

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Necdet Saraç ile Adnan Demirci, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ve dernek yönetimini ziyaret etti.

Ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek "Emekliler Buluşması" öncesinde yapılan ziyarette, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, dernek yönetimi ve tüm üyeler buluşmaya davet edildi. Görüşmede, emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunları ile talep ve beklentileri değerlendirildi.

Ergün, Türkiye'de emeklilerin yaşadığı sorunları aktararak, 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan ve bugün 25 bin lirayı aşan karşılığı bulunan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması gerektiğini söyledi. Ergün, emeklilerin örgütlü biçimde haklarını savunabilmeleri açısından sendika kurma ve sendikal örgütlenme hakkına sahip olmaları gerektiğini ifade etti. Üç haneli seviyelere ulaşan mazot fiyatları ile temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının emeklilerin bütçesi üzerindeki baskısını da gündeme getirdi.

"EMEKLİLERİN GEÇİM MÜCADELESİ SİYASETİN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ OLMALI"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Necdet Saraç ve Adnan Demirci, Türkiye siyasetinde uzun süredir ülkenin temel sorunlarının yeterince konuşulmadığını belirterek, CHP olarak yeniden gerçek gündeme, vatandaşın ve toplumun doğrudan yaşadığı sorunlara dönülmesi gerektiğini ifade etti. Saraç, "Emeklilerin geçim mücadelesi de siyasetin öncelikli gündemlerinden biri olmalı" dedi.

Mevcut ekonomik ve sosyal tablonun Türkiye'nin hak ettiği bir tablo olmadığını belirten Saraç, geçmişte emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yaşanan tartışmaları hatırlattı. Saraç, mevcut ekonomik ve sosyal tablonun Türkiye'nin hak ettiği bir tablo olmadığını belirtip geçmişte emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yaşanan tartışmaları da hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaynak yok" söylemine karşı "kaynak var" diyerek emeklilerin bayram ikramiyesi talebini gündeme taşıdığını ve ardından emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının hayata geçirildiğini belirtti.

Saraç, planlı ve toplum yararını gözeten politikalarla emeklilerin sorunlarına çözüm üretilebilmesi için Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında devletin yeniden organize edilmesi, kamucu anlayışın güçlendirilmesi ve planlamanın yeniden merkeze alınması gerektiğini kaydetti. Saraç, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

"EMEKLİLERİMİZİN SESİ VE SÖZCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demirci ise sendikalar, dernekler, çalışanlar ve emeklilerle diyaloğu sürdüreceklerini belirterek, "Sorunlarını dinlemeye, taleplerini Meclis'e ve kamuoyuna taşımaya, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sesi ve sözcüsü olmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyarette gündeme gelen talep ve önerilerin, ekim ayında gerçekleştirilecek "Emekliler Buluşması"nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA