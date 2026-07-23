CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör parti üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Balkanlı, yaptığı yazılı açıklamada, seçilmiş il başkanlığı görevinden yönetim kuruluyla alındıklarını belirtti.

Görevden alma kararının CHP Tüzüğü'ne aykırı ve hukuksuz olduğunu savunan Balkanlı, kararın yalnızca şahsına yönelik olmadığını, örgütün iradesine ve üyelerin sandıkta ortaya koyduğu demokratik tercihe müdahale niteliği taşıdığını ileri sürdü.

CHP çatısı altında inandıkları ilkeler doğrultusunda siyaset yapma imkanının ortadan kaldırıldığını öne süren Balkanlı, bu nedenle parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Kararının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye ve değerlerine sırt çevirmek anlamına gelmediğini belirten Balkanlı, siyasi mücadelesini, seçilmiş Genel Başkan olarak nitelendirdiği Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak yeni siyasi partide sürdürme kararı aldığını açıkladı.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör de CHP'ye yönelik son dönemde yaşanan ve kötü niyetli olduğunu düşündüğü girişimler nedeniyle parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Irmak'tan mesaj

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında, basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve ortak değerlerin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının meslek etiği ve kamu yararı anlayışıyla gece gündüz demeden çalışarak toplum ile kurumlar arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduğunu aktaran Irmak, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla görevlerini fedakarca yerine getiren tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İpsala Kaymakamı Güzel'den İpsala Belediyesine ziyaret

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile bir araya gelen Güzel, ardından personelle tanışarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kerman, ziyaret dolayısıyla Güzel'e teşekkür etti.

Keşan TSO'ya ziyaret

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve beraberindeki heyet, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyelerince ağırlanan Karagöz ve heyetiyle bölgenin ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Şapçı, ziyaret dolayısıyla Karagöz ve heyetine teşekkür etti.