CHP'li Bakan: İran-Abd-İsrail Arasında Yaşanan Savaş, Türkiye'yi Yeni Bir Düzensiz Göç Dalgasıyla Karşı Karşıya Bırakabilir

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İran-ABD-İsrail arasında yaşanan savaş dolayısıyla Türkiye'ye yönelebilecek göçe karşı uyarıda bulundu.

Murat Bakan, İran-ABD-İsrail arasında yaşanan savaşa ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah sınır güvenliği konusunda kapsamlı bir açıklama yaptım ve tüm ilgilileri harekete geçmeye çağırdım. Çünkü risk büyük! İran-ABD-İsrail arasında yaşanan savaş, Türkiye'yi yeni bir düzensiz göç dalgasıyla karşı karşıya bırakabilir. Açıklamamızın hemen ardından, göreve yeni başlamış, 'taze bakan' İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir 'Sınır Güvenliği Toplantısı' yapmış. Bakanın toplantı yapması doğaldır. Sınır güvenliği hayati bir konudur. Ama bir hatırlatma yapmak gerekiyor: Sayın Bakan, siz İçişleri Bakanısınız. Türkiye'de kara sınırlarının korunması ve güvenliği, Kara Sınırlarının Korunması Hakkında Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmiştir. Bu görev, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı uhdesindedir."

'Hudut kartalları' dediğimiz görev ise Kara Kuvvetleri personeli tarafından yürütülmektedir. Sizin sorumluluk alanınız bellidir: Sınır kapıları, göç yönetimi, kamu düzeni ve iç güvenlik, sınırı geçtikten sonra ülke içinde alınacak tedbirler. Bunlar İçişleri Bakanlığı'nın görev alanıdır. Sınır hattının askeri olarak korunması sizin başkanlık edeceğiniz bir başlık değildir. Yanlış anlaşılmasın: Yaptığınız iş önemlidir. Konu doğrudur. Ama doğru işi, doğru makamla yapmak gerekir. Eğer gerçekten hudut güvenliği konuşulacaksa yapılması gereken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile koordineli bir toplantı yapmaktır."

Kaynak: ANKA