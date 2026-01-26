Haberler

Murat Bakan: Polis Amir Baskısıyla, Mobbingle, Tükenmişlikle, Ekonomik Sıkıntılarla Baş Başa

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Mersin ve Gaziantep'te iki polis memurunun intihar ettiğini duyurarak, İçişleri Bakanı'nın bu durumu görmezden geldiğini ifade etti. İntiharların ardındaki mobbing, ekonomik sıkıntılar ve psikolojik destek eksikliği sorunlarına dikkat çekti.

(ANKARA) -CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan Mersin ve Gaziantep'te iki polis memurunun intihar ettiğini belirterek, "İçişleri Bakanı için bu yaşananlar istatistikten ibaret olabilir bizim için her biri bir evlat, bir eş, bir baba, bir anne… Polis amir baskısıyla, mobbingle, tükenmişlikle, ekonomik sıkıntılarla baş başa. İçişleri Bakanı ise susuyor, görmezden geliyor, üstünü kapatıyor." dedi

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 25 Ocak'ta Mersin'in Mezitli ilçesinde bir polis memurunun intihar girişiminde bulunduğunu, Gaziantep'te ise bir polis memurunun hayatına son verdiğini açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün 25 Ocak 2026'da Mersin Mezitli'de bir polis kardeşimiz intihar girişiminde bulundu; durumu ciddi. Bugün 26 Ocak 2026'da Gaziantep'te iki çocuk babası bir polis kardeşimiz hayatına son verdi. Eşi de polis memuruydu. Mezitli'deki kardeşimize acil şifa, Gaziantep'te kaybettiğimiz kardeşimizin ailesine sabır diliyorum.

İçişleri Bakanı için bu yaşananlar istatistikten ibaret olabilir bizim için her biri bir evlat, bir eş, bir baba, bir anne… Polis amir baskısıyla, mobbingle, tükenmişlikle, ekonomik sıkıntılarla baş başa. İçişleri Bakanı ise susuyor, görmezden geliyor, üstünü kapatıyor. Bu intiharlar 'kişisel' diyerek geçiştirilemez. Gerçek psikolojik destek, amir tahakkümüne karşı denetim ve insan onuruna yakışır çalışma düzeni kurmak İçişleri Bakanının görevidir. İçişleri Bakanına yüzüncü defa sesleniyorum görevinizi yapın."

Kaynak: ANKA / Güncel
