TBMM Genel Kurulu... CHP'nin Emeklilerin Yaşadığı Gelir Adaletsizliğinin Giderilmesine Yönelik Araştırma Önerisi Kabul Edilmedi

(TBMM) - CHP'nin emekli aylığının artırılması, emeklilerin yaşadığı gelir adaletsizliğinin giderilmesine yönelik verdiği araştırma önerisi üzerine konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Emeklilerin yaşadığı bu sorunun çözülmesi için mutlaka bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Birazdan bakacağız, eller nereye kalkacak, hayra mı kalkacak, şerre mi kalkacak? İnşallah, şaşarsınız, bu konuda şaşıp 'evet' oyu verirsiniz" dedi. CHP'nin önerisi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

CHP'nin emekli aylığının artırılması, emeklilerin yaşadığı gelir adaletsizliğinin giderilmesine yönelik verdiği araştırma önerisi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Araştırma önerisi üzerine konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliye ilk kez maaş değil, harçlık veriliyor. Bu verdiğiniz maaş değil, maalesef sadaka. Günde 600 lira; iki kişi olsa 300 lira, öğün başı 100 lira. Allah aşkına, bu harçlıkla çorba bile alınamıyor. Ne maaşı? Bir mercimek çorbası 180-200 lira. Emekliye harçlık değil, maaş vermelisiniz. AK Partililer, bakın, çocuklarınız vardır mutlaka. Örneğin Orhan Yegin'e söyleyeyim; Orhan Yegin çocuğuna 100 lira harçlık verse ne olur? Yüzüne vurur, elini öpmez. İşte emekliye verilen de bu. Açlığın derdinden tok alınamaz. Ama bilin ki mazlumun ahı çıkar. Mazlumun alkışıyla geldiniz, mazlumun gözyaşıyla gideceksiniz.

"Memleketin en büyük sorunu yoksulluk ve açlık"

Memleketin en büyük sorunu yoksulluk ve açlık. Bunu en çok hisseden emekli. Mutlaka bir komisyon kurulmalıdır. Değerli arkadaşlar, ne oldu bu ülkeye? Savaş mı çıktı? Kıtlık mı oldu? Maalesef memlekete haramiler dadandı. Memleketteki o güzel ülkenin, zengin ülkenin parasını, imkanını 40 haramilere ve yandaşlarınıza yedirdiniz, peşkeş çektiniz. Memleket, emekli kötü. Şimdi size 'Yalan Rüzgarı' dizisini çeviren bir kurumun adını soracağım. TÜİK'te yalan, entrika hepsi var. Her zaman yıl sonu yaklaşınca vitesi küçültüyorlar. Neden? Değerli arkadaşlar, emekliye az maaş verilmesi için. Bu yalancı dedi ki: 'Yıllık enflasyon yüzde 30,89.' Emekliye 6 aylık enflasyon zammı 2 bin 57 TL olarak yansıtıldı.

Bu şekilde 16 bin 881 liralık maaşa 2 bin 57 lira zam geliyor. 2 bin 57 lirayla emekli ne alacak Allah aşkına? 2 bin lirayla bir lokantada iki öğün yemek yiyemezsiniz. Bir pazar parası bile değil. Altın gramının üçte birini alamıyor, bir evin doğal gazı 3-4 bin lira, kışlık palto hayal, pantolon bile alınamaz. 2 bin 57 lira günlük 68 liraya geliyor. 20 lira simit, 25 lira çay… Bu para bir günlük çaya bile yetmiyor. Temmuz 2025'ten bugüne emeklinin gelir kaybına bakın: Dana etinde 4 bin 250 lira, tavuk etinde 3 bin 975 lira, ayçiçeğinde 6 bin 440 lira kayıp var. Bu maaş cebe girmeden kayıtlar devam ediyor.

"21-22 bin lira çıkarılacak ama yetmez"

Şimdi belki 21-22 bin lira çıkarılacak ama yetmez. Yetmez, yetmez, yetmez. Yakınlarınıza sormayın. Sokağa çıkın, emeklilere sorun. Bu para neye yeter? Bu para vicdansızlıktır. Bu para ahlaki bir sorundur. Türkiye'de 2 milyonun üzerinde emekli çalışıyor. Kayıt dışı çalışanları kattığınızda yaklaşık5 milyon emekli çalışıyor. Bu utanç sizin. 78 yaşındaki bir emekli inşaattan düşüp ölüyorsa bunun sorumlusu sizsiniz. 2003'te ortalama emekli aylığı, kişi başı milli gelire yüzde 52 oranındaydı. 2023'te yüzde 29'a geriledi. Yani yarı yarıya azaldı. Planlı olarak bu hale getirildi. Memur emeklileri var: 2023'te en düşük memur maaşı 392 TL, en düşük memur emekli maaşı 376 TL idi, oran yüzde 96. Bugün en düşük emekli maaşı 21 bin 798 TL, oran yüzde 43'e düşmüş.

"Birazdan bakacağız, eller nereye kalkacak, hayra mı kalkacak, şerre mi kalkacak?"

Bir de memur emeklileri var. Ne dediniz? 2023'te zora geldiniz, seçimi kaybettiğinizi gördünüz, memur emeklisine 8 bin 77 TL seyyanen zam yaptınız. O günden bu yana tam otuz ay geçti, hem ittifak ortağınız hem sizler ne dediniz seçimden önce? 'Emekliye de seyyanen zammı yansıtacağız.' dediniz. Bakın, tam otuz aydan beri her emeklinin cebinden 414 bin 594 TL çalınmış durumda. Eskiden memur emeklisi asgari ücretin iki katını alabiliyordu, bugün ancak yarısını alabiliyor. Emeklilerin yaşadığı bu sorunun çözülmesi için mutlaka bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Birazdan bakacağız, eller nereye kalkacak, hayra mı kalkacak, şerre mi kalkacak? İnşallah, şaşarsınız, bu konuda şaşıp 'evet' oyu verirsiniz."